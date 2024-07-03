瑞濱國小「原」氣族語營啟動 融入嘻哈元素學子愛

暑假來了！這個夏天，新北市原住民族行政局為學子們進備一個結合原住民族族語文化及運動、嘻哈夏令營。新北市原民局與米倉國小攜手合作，為孩子們打造的「Tanektek！原氣族語育樂營」，今(3)日在瑞濱國小進行開幕式，希望帶給孩子們一場豐富的文化多元學習之旅。

今(3)日一早在瑞芳區瑞濱國小的活動中心就可以感受到「原」氣滿滿，第三屆「Tanektek！原氣族語育樂營」，吸引新北國中小學生共近50人報名參加，除了原住民學生，也有非原住民學生也來學習原民文化。

孩子一同走進這個充滿活力與文化的營隊，在無壓力的環境快樂學習族語，也能帶著滿滿的「原」氣回家，並將這份熱情與文化傳遞下去，成為傳承的種子。

原住民族行政局局長林瑋茜表示，今年度營隊設計首次加入時下流行的嘻哈文化課程，有嘻哈塗鴉、嘻哈街舞、嘻哈饒舌課，用最年輕活潑的元素來學習族語。而挑戰精準技巧的射箭、在場上展現灌籃高手風采的籃球，以及左右開弓的桌球等多樣運動，課程也延續開課，讓孩子們沉浸在原住民族的語言環境，快樂一夏。

瑞濱國小阿美族學生蔡佑軒就說，現在時代的發展，我們原住民的文化慢慢消失，不過有族語的夏令營，讓我們又可以重新認識阿美族的文化，也因為喜歡唱歌也聽嘻哈，所以這次參加的是饒舌嘻哈組，很期待這三天的內容。