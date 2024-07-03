北市大誠高中傳停招 校方：選項之一、尚未申請

台北市私立大誠高中傳出要停招。校長蕭琦蓉表示，是選項之一，但還未跟教育局申請，會在在校生畢業後轉型，最快也要114學年度才會停招。

私立大誠高中創辦於民國55年，至今已58年，設有汽車科、餐飲管理科、建築科、室內空間設計科及普通科，目前還有200多名在學生。

受少子化及公立高中門檻變低等因素衝擊私校招生，蕭琦蓉說，有停招規劃，但只是選項之一，也還未跟教育局正式申請，就算要停招也會讓在校生原校畢業，不讓學生權益受損，最快要114學年度，113學年度還是有開名額。

至於轉型後的具體規劃，蕭琦蓉說，還沒確定，可能朝向長照等社福面向發展。