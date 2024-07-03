高市國中生太陽能水陸車競賽 「粉紅超跑」奪冠

高雄市教育局今天舉辦「國民中學太陽能水陸車競賽」，共吸引29校、32隊，近70人參賽；教育局表示，比賽從製作、競速，都由參賽選手親手完成，最後由道明中學「粉紅超跑」奪下冠軍。

教育局表示，道明中學學生李沛恩及林品岑，在老師陳啟仲指導下完成「粉紅超跑」，一出賽就以速度驚豔全場，將對手狂甩在後，在預賽就取得領先，冠亞軍賽2名女生也是一路飆速，完成全長22公尺軌道、水道奪下冠軍。

陳啟仲已帶領學生參加多屆比賽，他說，此次「粉紅超跑」特別加強防水處理，以免入水沉沒或失去動力。

李沛恩、林品岑2人說，特別將車頭身加長，有利太陽能板延伸在前面，可以更完整接收太陽能，尤其加強防水性，讓「粉紅超跑」在陸上與水上都超快。

教育局指出，現場競賽最大難度在於競賽區域末段由陸地轉成水路，預賽中現場曾發生電路接觸不良無法供電、配重不平均導致於水池段偏離水道，以及車輪偏離賽道等各種突發狀況。

根據教育局新聞稿，高雄市「國民中學太陽能水陸車競賽」今年已連續舉辦16年，每年都吸引不少國中生組隊報名參賽，競賽考驗參賽學生的反應與問題解決能力，是高難度的全方位競技挑戰賽。

今年賽事由大樹國中科技中心、中山工商合辦，參賽選手須使用主辦單位提供的有限材料，自行設計可於陸上與水中行進的車體，動力只能靠太陽能驅動。

中山工商校長林昭億表示，此次投入完備的汽車修護設備、聘請專業師資，並購入太陽能軌道設備，提供太陽能車製造及維修訓練，以培育專業人才，希望學生透過「做中學、學中做」學習理論應用，達到獲得「知識」與「技能」目標。

高市府教育局長吳立森說，競賽結合國中科技領域課程學習內容，須運用機械原理設計車體齒輪及輪軸架構，並結合再生能源動力，展現設計與實體化技能；參賽者對於每一個環節的掌控，都要全神貫注、隨機應變，是一項寓教於樂的活動。