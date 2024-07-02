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台日小學京都音樂交流 台灣民謠日本歌曲動人心弦

中央社／ 東京2日專電

桃園市大竹國小、文欣國小與日本京都教育大學附屬桃山小學1日展開為期6天的音樂交流，並到京都JR車站進行音樂快閃表演，演奏台灣民謠、日本演歌等歌曲，動人心弦。

大竹國小兒童樂團及文欣國小愛樂管弦樂團學童在桃園市地方企業、蘆竹區善心人士、龜山區在地宮廟等夥伴贊助下赴日本圓夢，與桃山小學進行音樂交流。

大竹國小校長吳雅芬表示，這次「2024樂上國際日本京都音樂交流」包括介紹和分享各自國家的藝術與文化、午餐禮儀及外語課程體驗，期盼藉此加深校際文化理解，促進台日人民友誼發展。

文欣國小校長吳俊生表示，為能提升學生音樂教育的多元發展，拓展學生國際觀與全球文化視野，希望藉由國際交流活動，認識來自不同文化、語言、族群的音樂藝術風格。

吳俊生說，大竹國小與文欣國小表演的曲目特別安排台灣歌謠之父鄧雨賢創作的「四月望雨」（歌曲「四季紅」、「月夜愁」、「望春風」和「雨夜花」合稱），以及日本演歌女王美空雲雀演唱的「川流不息」等歌曲，相信能讓人沈浸在跨國文化音樂饗宴中。

他表示，這不僅是音樂交流，更是文化上的深度互動。透過音樂這一共同語言，孩子們能跨越語言和文化障礙，建立深厚友誼。

日本 語言 音樂

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