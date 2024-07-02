快訊

傳蔡鎮宇擬買京城、安泰銀促整併 金管會：第一次聽聞

獨／王金平周五在高雄宴請百人 他曝這名大咖將出席：不知道會不會談選舉

酒駕案逆轉！大學生騎車對撞救護車慘死 檢抽「眼球液」還清白

她「身高115」苦練成羽球國手 新北發表新書記錄10位勇者故事

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市教育局今辦《擁夢飛翔19》新書發表會，曾發表在擁夢飛翔13的新北高中吳于嫣（左），也現身分享成為羽球國手過程。記者劉懿萱／攝影
新北市教育局今辦《擁夢飛翔19》新書發表會，曾發表在擁夢飛翔13的新北高中吳于嫣（左），也現身分享成為羽球國手過程。記者劉懿萱／攝影

新北市教育局今辦《擁夢飛翔19》新書發表會，收錄10位生命勇者的故事，發揮社會正面影響力。曾發表在擁夢飛翔13的新北高中吳于嫣，也現身分享成為羽球國手過程，雖患軟骨發育不全症，身高僅115公分，但靠著苦練羽球，成為最年輕的帕拉羽球國際賽選手。

石門實驗國中學生郭開元以獨輪車表演開場，他戰勝書寫障礙，擅長烹飪烘焙與獨輪車技能，也在新北惜食小當家徵影比賽中榮獲新北市金獎榮譽。碧華國中王潔沂一歲半罹患脊髓性肌肉萎縮症，行動不便，隨著年齡漸長，肌肉活動度日漸退步，5年級後更因脊椎彎曲進行兩次脊椎手術，雖然長期坐輪椅，但勇敢面對、跨越限制，在新北市學生美術比賽書法類國小高年級組獲得佳績。

汐止國中楊薰絜則罹患罕見疾病需使用輪椅，曾經因呼吸衰竭與死神擦身而過，感受生命的可貴，上國中後喜歡充滿想像力、科技、手作、設計的POWERTECH，課程，也曾代表學校出賽；柑園國小周承硯熱衷射箭運動，克服聽力障礙，屢次在射箭個人賽、團體賽中奪得亮眼成績。

另外，新北高工蔡逸昕幼時被診斷為自閉症，透過不斷練習與創作，並克服手指精細動作不佳及認知能力缺陷，榮獲第17屆春天畫展甲組青少年金牌獎等各大繪畫獎項殊榮。

新北教育局長張明文表示，透過出版書籍傳頌楷模學子的奮鬥精神，肯定面對逆境的勇氣與毅力，幫助學生自信揮灑人生舞臺，勉勵面對各種挑戰都能發揮正面能量，迎向璀璨未來。

新北市教育局今辦《擁夢飛翔19》新書發表會，收錄10位生命勇者故事。記者劉懿萱／攝影
新北市教育局今辦《擁夢飛翔19》新書發表會，收錄10位生命勇者故事。記者劉懿萱／攝影

人生 教育局 罕見疾病 自閉症

延伸閱讀

新北消防夏令營今開跑　AR星火求生互動擬真射水超好玩

新北大柑園都市計畫拖5年 今首場座談蘇巧慧要求速擬方案

北市生育率提高 新北粗出生率卻逐減「明年生育獎勵提高」

新店雨後土石泥沙流布滿路 車輛大轉彎憂打滑紛減速

相關新聞

她「身高115」苦練成羽球國手 新北發表新書記錄10位勇者故事

新北市教育局今辦《擁夢飛翔19》新書發表會，收錄10位生命勇者的故事，發揮社會正面影響力。曾發表在擁夢飛翔13的新北高中...

台師大大傳所開辦媒體素養營 教國中生破解假訊息

台師大大眾傳播所前往嘉義縣溪口國中舉辦媒體素養營，希望透過活動帶領學生學會破解假訊息、瞭解網路言論的力量，進而理性判斷資...

北一女樂儀旗隊精湛演出 首站溫哥華賀加拿大國慶

7月1日適逢加拿大國慶日，北一女樂儀旗隊今天在溫哥華演出，獲得上千民眾熱烈掌聲，有加拿大民眾稱從來沒有看過如此專業的行進...

國內首部AI原創親子音樂劇登場 《時空玫瑰》奇幻出擊

臺灣表演藝術界再度創新，推出了第一齣由AI原創的親子音樂劇《時空玫瑰》。這部音樂劇匯集了AI技術、古典樂、潮流舞、特技、...

5成課桌椅老舊 盧秀燕：「陪你長大」4.5億分3年全汰換

台中市有22萬多名國中小學生，全市25萬組課桌椅當中，5成屬於超過使用年限的老舊課桌倚。市長盧秀燕今在市政會議宣布，市府...

國小生參加失智營隊 老幼互助闖關

柳營奇美醫院與敏惠醫護管理專科學校今天舉辦「世代相伴－共融美好時光」國小學童失智友善營隊，邀請柳營在地25名國小學童、8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。