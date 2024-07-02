她「身高115」苦練成羽球國手 新北發表新書記錄10位勇者故事

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石門實驗國中學生郭開元以獨輪車表演開場，他戰勝書寫障礙，擅長烹飪烘焙與獨輪車技能，也在新北惜食小當家徵影比賽中榮獲新北市金獎榮譽。碧華國中王潔沂一歲半罹患脊髓性肌肉萎縮症，行動不便，隨著年齡漸長，肌肉活動度日漸退步，5年級後更因脊椎彎曲進行兩次脊椎手術，雖然長期坐輪椅，但勇敢面對、跨越限制，在新北市學生美術比賽書法類國小高年級組獲得佳績。

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另外，新北高工蔡逸昕幼時被診斷為自閉症，透過不斷練習與創作，並克服手指精細動作不佳及認知能力缺陷，榮獲第17屆春天畫展甲組青少年金牌獎等各大繪畫獎項殊榮。