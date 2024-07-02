她「身高115」苦練成羽球國手 新北發表新書記錄10位勇者故事
新北市教育局今辦《擁夢飛翔19》新書發表會，收錄10位生命勇者的故事，發揮社會正面影響力。曾發表在擁夢飛翔13的新北高中吳于嫣，也現身分享成為羽球國手過程，雖患軟骨發育不全症，身高僅115公分，但靠著苦練羽球，成為最年輕的帕拉羽球國際賽選手。
石門實驗國中學生郭開元以獨輪車表演開場，他戰勝書寫障礙，擅長烹飪烘焙與獨輪車技能，也在新北惜食小當家徵影比賽中榮獲新北市金獎榮譽。碧華國中王潔沂一歲半罹患脊髓性肌肉萎縮症，行動不便，隨著年齡漸長，肌肉活動度日漸退步，5年級後更因脊椎彎曲進行兩次脊椎手術，雖然長期坐輪椅，但勇敢面對、跨越限制，在新北市學生美術比賽書法類國小高年級組獲得佳績。
汐止國中楊薰絜則罹患罕見疾病需使用輪椅，曾經因呼吸衰竭與死神擦身而過，感受生命的可貴，上國中後喜歡充滿想像力、科技、手作、設計的POWERTECH，課程，也曾代表學校出賽；柑園國小周承硯熱衷射箭運動，克服聽力障礙，屢次在射箭個人賽、團體賽中奪得亮眼成績。
另外，新北高工蔡逸昕幼時被診斷為自閉症，透過不斷練習與創作，並克服手指精細動作不佳及認知能力缺陷，榮獲第17屆春天畫展甲組青少年金牌獎等各大繪畫獎項殊榮。
新北教育局長張明文表示，透過出版書籍傳頌楷模學子的奮鬥精神，肯定面對逆境的勇氣與毅力，幫助學生自信揮灑人生舞臺，勉勵面對各種挑戰都能發揮正面能量，迎向璀璨未來。
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