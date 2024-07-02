台師大大傳所開辦媒體素養營 教國中生破解假訊息

台師大大眾傳播所前往嘉義縣溪口國中舉辦媒體素養營，希望透過活動帶領學生學會破解假訊息、瞭解網路言論的力量，進而理性判斷資訊、提升社群使用素養。

台灣師範大學發布新聞稿指出，為培養青少年的媒體與資訊素養能力，台師大大眾傳播所於今天起於嘉義縣溪口國中舉辦3天的「See Clues！台師大媒體素養營」，以「社群時代新素養」、「破解假訊息」等為營隊主軸。

溪口國中校長謝正裕表示，近期校方接到不少法院的公文，指出有畢業生涉及詐騙等案件，側面反映偏鄉學生因較為單純，且接觸的資訊過於單一且貧乏，容易成為詐騙集團的目標，因此提升學生的媒體識讀能力至關重要。

謝正裕提到，教育最大功能是培養學生媒體資訊真偽的能力，期盼透過與台師大合作的媒體素養營，能為學生打下良好的媒體識讀基礎，教導學生如何判斷資訊真偽，在面對大數據時代的資訊轟炸時，能夠理性分析和判斷資訊。

台師大媒體素養營總召張嘉娟指出，本次營隊活動籌辦由台師大大傳所教授陳炳宏指導，15名台師大大傳所學生以及5所大專的11名隊輔共同參與，37名溪口國中的學生參加，營隊課程以「社群時代新素養」、「網路言論力量」、「破解假訊息」為3大主題，期盼幫助學生提升媒體素養，學會在數位時代中理性判斷資訊。

參與媒體素養營的溪口國中學生黃于晅分享，自己平常滑臉書等社群媒體，常遇到不認識的人來加好友，傳送訊息的內容也很奇怪，還看到有人在臉書上販賣詐騙商品、假貨等，希望透過營隊能讓他學到很多應對方法。

台師大媒體素養營也設計社群媒體相關的課程，針對網路言論的力量及網路霸凌，進行情境式和遊戲式教學，希望學生透過這些課程能激發個人意識並同理他人立場，進而反思媒體使用習慣，訂定適合自己的媒體使用方式。