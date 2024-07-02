工藝入校扎根計畫 林園國小學生體驗樹皮創作

高雄林園國小獲選「工藝校園扎根教案研發輔導計畫」，全台僅30校入選，工藝師帶領學生以觸覺感受自然紋理的差異，增進學生認識自然媒材，並利用構樹的樹皮創作。

林園國小表示，工藝師林戎依在課程中詳細講解工藝技術，示範如何利用構樹的樹皮創作。助教羅予妍、李宜芳與蘇香如協助學生，最後透過裝框完成美美作品，或者做成書籤，透過多元學習方式，學生不僅學習到工藝技術，還能體會到創作樂趣與成就感。

2年級學生游承哲說，自己就好像魔法師，把樹枝變成了書籤，要用樹皮製作的書籤，放在很多文字的書裡面。5年級美術班蔣詠臣說，他設計的圖樣是林園才有的特有生物「倒立水母」，把水母的模樣簡化設計後，創作在樹皮畫布上，透過作品呈現，大家可以了解林園特色。

林園國小今天新聞稿表示，國立台灣工藝研究發展中心與林園國小攜手，啟動「工藝校園扎根教案研發輔導計畫」，為學生帶來豐富工藝教育體驗，包括「樹材藝想-來自大地的禮物」一系列課程。

林園國小校長洪琮琪說，計畫讓學生能夠多元探索，開啟五感，從中感受並迎接美感體驗。此次計畫不僅僅是單純的技術教學，更是自我對於環境植物的認識與媒材創新。未來將繼續推動相關計畫，提升學生的文化素養與藝術美感，感受珍視親手完成的作品。

國立台灣工藝研究發展中心表示，學生學習到新技能的同時，也透過實地探查、課程討論，擷取相關元素加入自我創意，深入了解到工藝媒材的呈現多元性，感受工藝之美。希望經由扎根計畫，讓更多學生了解並喜愛工藝，激發學生對工藝的興趣。