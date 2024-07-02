國內首部AI原創親子音樂劇登場 《時空玫瑰》奇幻出擊

臺灣表演藝術界再度創新，推出了第一齣由AI原創的親子音樂劇《時空玫瑰》。這部音樂劇匯集了AI技術、古典樂、潮流舞、特技、劇場演員和觀眾互動等多種元素，於松菸誠品表演廳首場演出，票券早在6月中旬即售罄，顯示出觀眾對這場創新演出的高度期待。

《時空玫瑰》的故事描繪了一個6歲小男孩奧利佛的奇幻旅程。奧利佛夢想遨遊宇宙，並在同學小玫瑰的家中，帶著她和貓咪進入了浩瀚的宇宙，經歷了許多驚險刺激的冒險。AI技術的應用使得這個故事充滿了創意和驚喜。

這部音樂劇由富瑜文教基金會發想製作，並邀請了「好玩的劇團」、「Dance With舞蹈學院」和「富瑜室內樂團」等團隊共同參與。創辦人曾怡禎與董事長鄭秀霞希望通過音樂、舞蹈和戲劇來達到心靈慰藉和情感共鳴的效果。

值得一提的是，九位來自清華、輔仁、實踐、台藝和北藝的大學教師共同參與了這部音樂劇的製作，為其增添了專業和學術的深度。這部音樂劇不僅生動有趣，還融入了愛、友情、勇氣、自然環保和品格等教育元素，成功地實現了寓教於樂的目標。

在劇中，音樂家的外星人造型非常亮眼，一上場立即抓住孩子們的目光焦點，引來陣陣驚呼的童趣笑聲。伴隨古典樂聲設計出來的街頭舞蹈令人心曠神怡，淺顯的角色對白和潛移默化的科普知識使孩子們在觀劇過程中輕鬆地學習。同時，《時空玫瑰》的劇名也被揭示，原來它是從故事的五大核心涵養與玫瑰花語結合而來。劇中黑猩猩國王與奧利佛比力道的星球賽事，巧妙連結了臺上臺下，使大人、孩子與演員頓時玩成一片。這種沉浸式互動橋段的設計，讓觀眾完全感受到製作團隊的誠意和用心。

富瑜文教基金會表示，現階段AI在創作過程中仍需要人類的調整與應變，但這正是良好的人機協作的表現，更突顯了「以人為本」的重要。這齣《時空玫瑰》，以其創新的形式和豐富的內容，成功地為臺灣的表演藝術注入了新血輪，不僅展現出AI在藝術創作中的潛力，也突顯了人類創意的無限可能。這齣作品無疑是科技與藝術的一次漂亮結合，也為未來的表演藝術開闢了新的道路。