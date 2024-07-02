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北一女樂儀旗隊精湛演出 首站溫哥華賀加拿大國慶

中央社／ 溫哥華1日專電
7月1日適逢加拿大國慶日，北一女樂儀旗隊今天在溫哥華演出，獲得上千民眾熱烈掌聲。圖為賴清德總統上月接見「北一女樂儀旗隊赴加拿大藝術文化演出學生」暨授旗儀式。圖／總統府提供
7月1日適逢加拿大國慶日，北一女樂儀旗隊今天在溫哥華演出，獲得上千民眾熱烈掌聲。圖為賴清德總統上月接見「北一女樂儀旗隊赴加拿大藝術文化演出學生」暨授旗儀式。圖／總統府提供

7月1日適逢加拿大國慶日，北一女樂儀旗隊今天在溫哥華演出，獲得上千民眾熱烈掌聲，有加拿大民眾稱從來沒有看過如此專業的行進樂隊，溫哥華市議員說，這是送給加拿大國慶的好禮物。

在世界享有盛名的北一女樂儀旗隊今年造訪加拿大，在溫哥華台加藝文節和卡加立牛仔節登台演出。

溫哥華女皇劇院廣場一大早就湧進人潮排隊搶位，有加州來的台灣僑胞說，正好來訪親友，一定要來親睹綠衫少女的風采；還有剛下郵輪的遊客開心地說，沒想到有緣欣賞到來自台灣美少女專業的演出。

將近20分鐘的演出中，樂儀旗隊展現威風凜凜的姿態和整齊劃一的步伐，完美演繹吹奏、耍槍和揮旗等高難度技巧，現場掌聲久久不歇。

溫哥華市議員費必得（Pete Fry）一向支持台灣，他說，北一女學生非常優秀，充滿活力的表演感染了現場有所人，為加拿大國慶活動增添了美麗色彩。

溫哥華居民麥可也大聲為北一女表演喝采，他說從未看過這麼好的行進樂隊，不敢相信她們都還是只是青少年，對整個節奏韻律掌握得如此精細。

陳祖玉、羅可安、陳若庭分別是樂儀旗隊隊長，他們代表全體隊員說，能到加拿大演出感到無比榮耀。「儘管有學測壓力，但為了這次海外行，大家都卯足了力氣，好好讀書也好好練習表演」「好高興在加拿大看到國旗飄揚，很開心那麼多人給予熱情支持」「溫哥華天氣很舒適，不像台灣那麼熱，更能享受表演氣氛」。

駐溫哥華辦事處處長劉立欣讚揚這群孩子是最好的親善大使。「正值加拿大國慶日，北一女學生展現了自信、紀律和才能，充分顯示台灣軟實力，讓人們看到台灣蓬勃的生命力和優質的教育力。」

北一女校方和家長會，感謝溫哥華僑界鼎力相助。北一女主任江麗玉說：「103名學生出訪，如果沒有僑胞出錢出力張羅一切，實在難以順利演出。孩子們努力上進，但也是許多人支持，讓她們有增廣見聞的機會。」

結束溫哥華演出後，整團將於7月5日參加卡加立牛仔節（Calgary Stampede），這是一個逾百年歷史的嘉年華，加拿大最著名的年度盛會之一，每年都吸引100多萬人次造訪。

加拿大 北一女 溫哥華

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