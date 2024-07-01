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AI科技來襲 廠商產學合作雲嘉4院校 辦智科研習營

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（右四）出席勤誠興業第三屆「智慧機器人產學研習營」開幕式。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（右四）出席勤誠興業第三屆「智慧機器人產學研習營」開幕式。圖／嘉義縣政府提供

馬稠後產業園區伺服器機殼廠商勤誠興業與新代科技、聯達智能，攜手中正大學、雲科大、虎科大及嘉大等4所學校，今天於中正大學舉辦「智慧機器人產學研習營」開幕儀式；縣長翁章梁表示，人工智能（AI）正全面來襲，透過產學研習營深耕台灣青年學子對精密機械、智慧製造領域的素養，培育未來工業人才，希望能形塑嘉義下一個新的產業群聚。

中正大學第三屆「智慧機器人產學研習營」將展開為期6周的研習課程與專題實作；前2周分別在4所大學進行理論課程，後4周由勤誠嘉義廠提供實作場域，新代科技與聯達智能提供機台設備與業師指導，協助參賽隊伍專題實作，8月10日成果發表會上公布得獎作品，取冠軍、優勝、佳作各1名，獲獎學金12萬元、5萬元及2萬元。

另外，優勝隊伍成員還有職場實習及畢業就職機會，未來還可能將專題實作展延為長期的產學合作案，透過企業實作與學術研發的資源整合，培育科技人才，以產學接軌共同促進產業發展。

縣府經濟發展處表示，勤誠以嘉義新廠作為智慧機械產學實作場域，並邀請4校教授擔任講師，將理論結合實務進行教學，對促進嘉義產學合作暨產業聚落發展，具有正面助益。

嘉義縣隨著大埔美精密機械園區、馬稠後產業園區、嘉義科學園區、民雄航太研發基地、水上、中埔等工業區的開發，未來將需要大量工業技術人才，縣府盼引進更多業界資源促進產學交流，強化產業鏈結，落實在地人才培育，未來進一步擴展到環境永續議題，推動綠色製程、低碳轉型，攜手迎接淨零永續挑戰。

嘉義縣長翁章梁表示，透過產學研習營深耕台灣青年學子對精密機械、智慧製造領域的素養，培育未來工業人才。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁表示，透過產學研習營深耕台灣青年學子對精密機械、智慧製造領域的素養，培育未來工業人才。圖／嘉義縣政府提供
「智慧機器人產學研習營」今天於中正大學舉行開幕儀式。圖／嘉義縣政府提供
「智慧機器人產學研習營」今天於中正大學舉行開幕儀式。圖／嘉義縣政府提供

中正大學 嘉義

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