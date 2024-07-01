嘉縣同濟中學113學年結束後停辦 全校剩18名學生
教育部今天召開私校退審會，通過嘉義縣同濟中學重組董事會名單，同濟中學今年1月已被核定停招，預計113學年結束時（明年7月底）停辦，113學年全校只剩18名高三生。
「私立高級中等以上學校退場條例」於民國111年5月公告施行後，教育部陸續召開私校退場審議會，111年10月公布私立高中職首波專案輔導學校名單，其中包含位於嘉義縣大林鎮的同濟中學，因財務狀況顯著惡化，被列入專輔。
教育部今天下午召開「教育部第1屆私立高級中等以上學校退場審議會」第18次會議，由教育部政務次長葉丙成主持，全體應出席委員24人，出席委員人數達全體委員人數的2/3。
教育部新聞稿指出，今天會議依「私立高級中等以上學校退場條例」第14條及「教育部加派專案輔導學校所屬學校財團法人董事監察人及重新組織董事會管理辦法」第5條規定，審議通過同濟中學重新組織董事會名單。
同濟中學為第6次退場審議會審議認定的專案輔導學校，教育部表示，該校已依預警學校與專案輔導學校認定輔導及監督辦法第11條規定，主動申請停止全部招生，教育部於今年1月15日核定該校自113學年起停止全部招生，並於停止全部招生的113學年結束時停辦。
教育部提到，後續將依法解除該校所屬學校法人的現任全體董事職務，並派任經今天會議審議同意的董事會成員。
根據教育部資料，同濟中學於112學年全校共58名學生，扣除今年應屆畢業生後，113學年全校剩18名高三生。
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