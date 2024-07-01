嘉市文雅國小回收廢油作肥皂 義賣捐款作公益

嘉義市文雅國小結合課程規畫配搭回收廢油製作肥皂及義賣活動，募集善款支持台灣世界展望會糧食及水資源議題，以行動回應SDGs永續發展目標。學校也配搭展望會生命教育讓學子了解國外脆弱兒童所面臨的生命困境，從中看見自身行動將為當地兒童及社區帶來何種改變。

文雅國小校長黃金木表示，校內透過5年級學生進行廢油回收製作家事皂後結合水保同樂會的攤位義賣活動，將永續的意象化為實際行動，許多同學除了學習到不一樣的課程及開拓視野外，更從中獲得成就感。

小五生詠翎分享，廢油作肥皂，不僅能重複利用資源，並且也為生活的地球盡一份力，將義賣得來的錢捐給世界展望會，覺得靠自己小小的力量幫助別人，感到驕傲。

小五生梓鈴表示，沒想到一桶廢油，竟然可以變成一塊專門清潔的肥皂，製作時還有一點半信半疑，但看到成品時，心中有滿滿的成就感。

協助義賣活動學生表示，練習買賣、找錢等，都覺得自己在做一件好事，發現自己能幫助到世界上的兒童，感覺格外有成就感。