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高雄3高職生發名「透光環保磚」申請專利 受邀國際競賽

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄中正高工3名學生利用廢棄玻璃和塑膠吸管研發做出「透光環保磚」，具採光效果，可用於玄關，門廳或隔間牆，正申請中華民國新型專利。圖／高雄市教育局提供
高雄中正高工3名學生利用廢棄玻璃和塑膠吸管研發做出「透光環保磚」，具採光效果，可用於玄關，門廳或隔間牆，正申請中華民國新型專利。圖／高雄市教育局提供

高雄中正高工3名學生利用廢棄玻璃和塑膠吸管研發做出「透光環保磚」，具採光效果，可用於玄關，門廳或隔間牆，不僅吸水率只有5%，抗壓強度超過300kg/，cm2，符合CNS規範，還參加「2024科學探究競賽-這樣教我就懂」獲得技高組優選，正申請中華民國新型專利，11月將參加韓國首爾「2024國際發明展」。

中正高工建築科學生邱乙恩、林侑臻，與化工科學生薛文清3人合作，將廢棄玻璃和塑膠吸管回收利用，利用玻璃特性製作透光環保磚，轉變成為有用的建築材料，不僅推動垃圾減量，更將廢棄物循環再生；隊長邱乙恩說，平時發現喝完奶茶後的塑膠吸管常被隨意丟棄，而廢棄玻璃瓶也因不易分解，造成環境沉重負擔。

透光環保磚可讓光線穿越磚牆，具有採光效果，可應用於玄關，門廳或隔間牆，亦可應用於戶外的公共空間或庭園造景燈，在夜間開啟光源時，可以發揮照明效果，將室外照明變得生動。建築科教師張永翔說，透光環保磚吸水率只有5%，抗壓強度超過300kg/cm2，符合CNS規範一種磚品質。

中正高工校長張簡玲娟表示，透光環保磚已具備產業利用性、新穎性、進步性，目前正在申請中華民國新型專利，希望能將這項具體的成果，為國內建築設計帶來全新的改變。本件科學探究作品，已獲得「台灣發明協會」全額補助，將於今年11月27-30日，到韓國首爾參加2024國際發明展。

本次科學探究競賽，中正高工另有三件作品獲獎，包括技高組第三名「沒油你不行－超級抗旱的台灣油芒」，佳作「以回收材料製備環保止洩膠水」、「鐵定沒問題─探討強配位基、金屬離子對二氮菲定量亞鐵離子的影響」，另外「沒油你不行－超級抗旱的台灣油芒」同時獲得「最佳人氣獎」。

高雄中正高工3名學生利用廢棄玻璃和塑膠吸管研發做出「透光環保磚」，具採光效果，可用於玄關，門廳或隔間牆，正申請中華民國新型專利。圖／高雄市教育局提供
高雄中正高工3名學生利用廢棄玻璃和塑膠吸管研發做出「透光環保磚」，具採光效果，可用於玄關，門廳或隔間牆，正申請中華民國新型專利。圖／高雄市教育局提供
高雄中正高工3名學生利用廢棄玻璃和塑膠吸管研發做出「透光環保磚」，具採光效果，可用於玄關，門廳或隔間牆，正申請中華民國新型專利。圖／高雄市教育局提供
高雄中正高工3名學生利用廢棄玻璃和塑膠吸管研發做出「透光環保磚」，具採光效果，可用於玄關，門廳或隔間牆，正申請中華民國新型專利。圖／高雄市教育局提供

吸管 建築 發明展

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