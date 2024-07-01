牡丹社事件150年 滿州國小繪本「大尖山的凝望」獲特優

今年是牡丹社事件150周年，屏東縣府集結恆春半島學校，以牡丹社事件為主軸，結合教學領域發展特色課程、走讀活動與繪本創作，滿州國小六年級師生創作繪本「大尖山的凝望」，從山的視角描述牡丹社事件，從中反思、了解歷史事件，在牡丹社事件繪本徵選中獲國小組特優。

教育處指出，牡丹社事件150周年，從教育出發，設計教材教案，辦理親子走讀與繪本徵件，16校參與繪本徵件、18校特色課程工作坊，希望孩童透過自己的眼、耳，了解牡丹社事件對家鄉、對屏東、對台灣的影響。

國小組特優是滿州國小六年級師生共同創作「大尖山的凝望」，全班13名學生，在老師莊尚霖、葉俞辰帶領下創作，從大尖山的角度描繪牡丹社事件樣貌。滿州國小校長宋佩陵說，繪本也結合學校校定課程，由師生一同創作，歷經多次修正，若單純從事件來看就是戰爭，改從山的角度描述，山是見證事件過程。繪本創作，用拼貼撕畫方式完成。

宋佩陵說，牡丹社事件源自於語言不通造成衝突，從繪本創作，也讓學童了解愛與和平的重要。滿州國小六年級學生潘郁涵、周子純分享，過去很多歷史漸漸被遺忘，藉由創作繪本重新了解居住的土地，是最可貴的地方。也透過實際走訪、田野調查，讓閱讀歷史事件不再是冷冰冰的文字。學生們不只創作繪本，也將繪本「演」出來。

屏東縣長周春米頒獎給牡丹社事件繪本得獎學校，國中組特優是牡丹國中「時空畫廊」。國小組特優為滿州國小「大尖山的凝望」。周春米說，傷痕可以抹平，歷史不能遺忘，1867年發生羅妹號事件，1871年因族群、語言隔閡而有的八瑤灣事件，進而導致1874年的牡丹社事件。