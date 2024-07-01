聽新聞
test
0:00 / 0:00
牡丹社事件150年 滿州國小繪本「大尖山的凝望」獲特優
今年是牡丹社事件150周年，屏東縣府集結恆春半島學校，以牡丹社事件為主軸，結合教學領域發展特色課程、走讀活動與繪本創作，滿州國小六年級師生創作繪本「大尖山的凝望」，從山的視角描述牡丹社事件，從中反思、了解歷史事件，在牡丹社事件繪本徵選中獲國小組特優。
教育處指出，牡丹社事件150周年，從教育出發，設計教材教案，辦理親子走讀與繪本徵件，16校參與繪本徵件、18校特色課程工作坊，希望孩童透過自己的眼、耳，了解牡丹社事件對家鄉、對屏東、對台灣的影響。
國小組特優是滿州國小六年級師生共同創作「大尖山的凝望」，全班13名學生，在老師莊尚霖、葉俞辰帶領下創作，從大尖山的角度描繪牡丹社事件樣貌。滿州國小校長宋佩陵說，繪本也結合學校校定課程，由師生一同創作，歷經多次修正，若單純從事件來看就是戰爭，改從山的角度描述，山是見證事件過程。繪本創作，用拼貼撕畫方式完成。
宋佩陵說，牡丹社事件源自於語言不通造成衝突，從繪本創作，也讓學童了解愛與和平的重要。滿州國小六年級學生潘郁涵、周子純分享，過去很多歷史漸漸被遺忘，藉由創作繪本重新了解居住的土地，是最可貴的地方。也透過實際走訪、田野調查，讓閱讀歷史事件不再是冷冰冰的文字。學生們不只創作繪本，也將繪本「演」出來。
屏東縣長周春米頒獎給牡丹社事件繪本得獎學校，國中組特優是牡丹國中「時空畫廊」。國小組特優為滿州國小「大尖山的凝望」。周春米說，傷痕可以抹平，歷史不能遺忘，1867年發生羅妹號事件，1871年因族群、語言隔閡而有的八瑤灣事件，進而導致1874年的牡丹社事件。
周春米說，明年恆春將滿建城150周年，如何透過理解、尋找歷史的真相，從歷史事件擷取更多養分，讓故鄉更進步與各族群更互相尊重，是縣府永無止盡要去努力的目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言