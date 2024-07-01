新北雙溪、貢寮6校聯合音樂會 樂曲繚繞串起東北角音樂一脈相承

新北市立雙溪高中邀集雙溪國小等6所學校，合辦「咱e音樂會」，用音樂串起12年一脈相承學習之路。各校家長後援會強力支持，人潮多到緊急加開體育館2樓觀眾席。

雙溪高中校長葉俊士今天說，雙溪高中在蘋果基金會贊助下，2021年與牡丹、澳底和雙溪國小組成東北角弦樂團，樂團成員從小一到高三都有，過去兩年多次進行成果發表會，展現優質的學習成果。

今年的發表會選在前天暑假第一天開演，新北市議員林裔綺、雙溪區長林姚傑、貢寮區長柯建輝發動里、鄰長們給孩子們打氣，加上家長後援會強力支持，參觀人潮擠爆現場，緊急加開2樓觀眾席。

葉俊士表示，今年的發表會除了東北角弦樂團成員登台，還邀請同樣位在東北角，剛榮獲全國音樂比賽鼓樂優等的上林國小，以及全校師生都會彈烏克莉莉等各項樂器的柑林國小師生，一起加入演出陣容，果然在藝術氣息中更增加多元的表演形式。

音樂會上半場澳底國小、雙溪國小先登場，這兩所學校近3年已經讓校園充滿弦樂藝術氛圍，學習人數從最先的A團開設到現在的C團。家長強大的後援力量也展現在交換場時的熱烈，上半場的結尾由上林國小太鼓隊擔綱，整齊劃一的鼓聲其氣勢融合了力與美的元素讓關中驚呼連連。

音樂會下半場由有山中維也納美譽的牡丹國小先上場，幾首卡通主題歌搭配童趣大大吸引目光，之後柑林國小用吉他聲配搭五月天的溫柔和一隻小雨傘，勾起大朋友的無限回憶，最後雙溪高中則以更精鍊的布瑞頓簡易交響曲、蕭士塔高維奇弦樂四重奏為學弟妹們樹立未來學習的典範。

葉俊士說，音樂的饗宴可以提升人類文明的素質，對於東北角的學子而言更可以讓孩子們展現自信並習得一技之長，像是雙溪高中弦樂團的成員就因為曾參與全國音樂比賽而展現出強烈的信心，更同步提高各學科領域的學習成效。葉校長同時也感謝蘋果基金會、普仁基金會、華人無國界教師學會、八方雲集、靈鷲山及千手關懷協會等單位長期對各樂團的贊助及支持。

澳底國小校長黃家裕指出，澳底的孩子透過弦樂團的練習展現出更佳的專注力及學習動機，同步也帶動家長一起參與學習的興趣。牡丹國小校長王志龍說，山中維也納絕非浪得虛名，牡丹將持續用樂音串起家鄉的情懷。

雙溪國小校長葉永菁感謝蘋果基金會及華人無國界教師學會，在人力物力上的資源挹注，讓雙溪國小的弦樂團免於斷炊的困境，她也非常感謝指導老師李欣宜投入偏鄉學生音樂教學，縱然曾因勞累在雙溪車站暈倒，還是持續不懈地指導孩子們。上林國小校長陳彥宏則邀請大家繼續鼓勵孩子們，讓他們在8月全國鼓王爭霸賽中奪得佳績。