高中職畢業 續升學比率增加

根據教育部最新統計，高中職生畢業後選擇直接就業的比率為五年來新低，升學的比率也逐年增加。對此，專家表示各群科狀況不一，如餐飲群就業門檻低，就比較可能畢業後直接進入職場。有校長指出，應提高技職產業人才待遇及社會地位，以改善現況。

教育部統計處日前公布高中畢業生升學就業概況，近五年升學的比率逐漸上升，從一○七年的八二點四％到一一一學年的八六點八％；就業的比率則呈現下降趨勢，從十一點二％到九點二％，為五年來新低，可見愈來愈多高中職學生畢業後選擇升學而非就業。

一一一學年應屆畢業生就業的前五大行業為「住宿及餐飲業」、「其他服務業」、「公共行政及國防」、「批發及零售業」及「製造業」，其中，「其他服務業」是以提供美髮及美容美體服務為主。

繼續升學的專科生也上升約三個百分點，全教總高中職委員會主委林金財表示，以技高來說，原本是希望能培養學生專業能力、畢業後就能成職場即戰力，但當今社會都希望學歷不要僅止於高中職。

僑泰高中校長、私中盟輪值主席表示，面對社會「文憑主義」的現況，政府應提高技職產業人才待遇及社會地位，才能解決基層人力短缺問題。