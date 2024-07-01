龍年入學爆量 彰化市彰興國中超額168人

今年國一新生多為龍年出生，彰化市總量管制明星學校彰興國中爆出168名設籍在學區內新生無法入學，校方通知領回已交的畢業證書，有家長抱怨明明孩子從出生就設籍在學區內仍無法入學，大喊不公，彰化縣教育處表示，校方都是依公告的總量管制要點，依順位依序錄取，備取學生將會協助轉介至鄰近學校就讀。

彰化縣議員、彰興國中家長會長莊陞漢說，今年彰興國中招收普通班17班共493人，卻有661人完成新生報到，學生整整多出5班，事後168名學生被公告為「備取名單」，必須領回畢業證書，無法進入彰興就讀。

莊陞漢說，擠不進去彰興國中的新生，有人就住在學校旁邊，因為大家族住在三合院，父母、祖父母都同戶籍，但因戶長是叔叔，竟無法入學，讓全家都很傻眼，大喊不公平。

莊陞漢表示，台北等縣市針對總量管制學校都提早登記作業，讓擠不進去的學生至少可以提早找學校，但現在有些私立學校也都招滿了，家長選擇性更少了，而目前每班是29人，建議學校可以把擠不進去的學生分配到17個班級中，未來就應該提早登記報到作業，避免重蹈覆轍。

不過，彰化縣教育處表示，針對縣內總量管制學校，縣府均請學校於去年底前，提早公告總量管制要點，彰興國中也是在去年12月25日即在學校網站公告113學年度管制要點，依規定登記入學的新生人數若超出核定班級數，則依順位依序錄取。

教育處表示，若學校已報名額滿，超額新生由「超額學生轉介輔導小組」協助至鄰近未管制學校就讀，所以備取學生將由彰興國中依據作業要點及家長與學生就讀意願，協助轉介至鄰近學校就讀，鄰近學校如有增班需求，縣府也將依規定另行核定增班作業。

彰興國中昨天邀集鄰近學校商討協助學生轉介就學事項，教育處表示，為了維持教學空間與品質，不會在彰興國中原班中，再安插超額學生。