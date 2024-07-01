聽新聞
test
0:00 / 0:00

龍年入學爆量 彰化市彰興國中超額168人

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
彰化市總量管制明星學校彰興國中爆出168名設籍在學區內新生無法入學，校方通知領回已交的畢業證書，有家長抱怨不公平。記者林宛諭／攝影
彰化市總量管制明星學校彰興國中爆出168名設籍在學區內新生無法入學，校方通知領回已交的畢業證書，有家長抱怨不公平。記者林宛諭／攝影

今年國一新生多為龍年出生，彰化市總量管制明星學校彰興國中爆出168名設籍在學區內新生無法入學，校方通知領回已交的畢業證書，有家長抱怨明明孩子從出生就設籍在學區內仍無法入學，大喊不公，彰化縣教育處表示，校方都是依公告的總量管制要點，依順位依序錄取，備取學生將會協助轉介至鄰近學校就讀。

彰化縣議員、彰興國中家長會長莊陞漢說，今年彰興國中招收普通班17班共493人，卻有661人完成新生報到，學生整整多出5班，事後168名學生被公告為「備取名單」，必須領回畢業證書，無法進入彰興就讀。

莊陞漢說，擠不進去彰興國中的新生，有人就住在學校旁邊，因為大家族住在三合院，父母、祖父母都同戶籍，但因戶長是叔叔，竟無法入學，讓全家都很傻眼，大喊不公平。

莊陞漢表示，台北等縣市針對總量管制學校都提早登記作業，讓擠不進去的學生至少可以提早找學校，但現在有些私立學校也都招滿了，家長選擇性更少了，而目前每班是29人，建議學校可以把擠不進去的學生分配到17個班級中，未來就應該提早登記報到作業，避免重蹈覆轍。

不過，彰化縣教育處表示，針對縣內總量管制學校，縣府均請學校於去年底前，提早公告總量管制要點，彰興國中也是在去年12月25日即在學校網站公告113學年度管制要點，依規定登記入學的新生人數若超出核定班級數，則依順位依序錄取。

教育處表示，若學校已報名額滿，超額新生由「超額學生轉介輔導小組」協助至鄰近未管制學校就讀，所以備取學生將由彰興國中依據作業要點及家長與學生就讀意願，協助轉介至鄰近學校就讀，鄰近學校如有增班需求，縣府也將依規定另行核定增班作業。

彰興國中昨天邀集鄰近學校商討協助學生轉介就學事項，教育處表示，為了維持教學空間與品質，不會在彰興國中原班中，再安插超額學生。

戶籍 父母 畢業證書

延伸閱讀

彰化超夯明星國中超額168人 校方退畢業證書引家長不滿

申請回流名額私校為大宗 分科戰頂大熱門科系要加把勁

近六成學生參與分科測驗 高中開模擬考、解題衝刺班

少子化趨勢難擋 彰化小一新生人數再下降

相關新聞

高中職畢業 續升學比率增加

根據教育部最新統計，高中職生畢業後選擇直接就業的比率為五年來新低，升學的比率也逐年增加。對此，專家表示各群科狀況不一，如...

龍年入學爆量 彰化市彰興國中超額168人

今年國一新生多為龍年出生，彰化市總量管制明星學校彰興國中爆出168名設籍在學區內新生無法入學，校方通知領回已交的畢業證書...

嘉市大業實中招生再掀盛況 首日登記即80人額滿

嘉市大業實驗中學今天以「沐光」為題，以學生為中心舉辦夏學季全校Open House學習慶典，其培養AI科技人才課程，吸引...

竹縣實驗高中落腳竹北西區 副議長盼分享校園空間

新竹縣政府推動縣立實驗高中，規畫落腳於竹北市西區的文小十用地。縣議會副議長王炳漢表示，當地原有0.37公頃包含運動場等公共...

升學率升！高中職畢業後就業比例「創5年新低」 恐影響基礎人才培育

根據教育部最新統計，高中職生畢業後選擇直接就業的比率為5年來新低，升學的比率也逐年增加。對此，專家表示各群科狀況不一，如...

綜藝大熱門吳孟庭車禍離世 磐石高中師生不捨：她很優秀

新竹市磐石高中學生吳孟庭6月才剛畢業，卻因一場車禍經多日搶救於昨天不幸離世。消息傳回母校，校長陳方濟不捨表示，孟庭在學校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。