升學率升！高中職畢業後就業比例「創5年新低」 恐影響基礎人才培育

根據教育部最新統計，高中職生畢業後選擇直接就業的比率為5年來新低，升學的比率也逐年增加。對此，專家表示各群科狀況不一，如餐飲群就業門檻低，就比較可能畢業後直接進入職場。僑泰高中校長、私中盟輪值主席温順德指出，就連就業導向的「實用技能班」都有畢業後升學的趨勢，應讓企業有「投資養才」的想法，並提高技職產業人才待遇及社會地位，以改善現況。

教育部統計處日前公布高中畢業生升學就業概況，其中見近5年升學的比率逐漸上升，從107年的82.4％到111學年的86.8％，綜觀各學程畢業後升學比率，普通科、專業群科、綜合高中都上升約3個百分點；就業的比例則呈現下降趨勢，從11.2％到9.2％，為5年來新低，可見越來越多高中職學生畢業後選擇升學而非就業。

111學年應屆畢業生就業的前5大行業為「住宿及餐飲業」、「其他服務業」、「公共行政及國防」、「批發及零售業」及「製造業」，最多的住宿及餐飲業者計4620人，占就業人數的29.2%，其次則是以提供美髮及美容美體服務為主的「其他服務業」。

繼續升學的專科生也上升3個百分點，對此，全教總高中職委員會主委林金財表示，當今社會通念希望學歷不要僅止於高中職，但以技高來說，原本是希望能培養學生專業能力、畢業後就能成職場即戰力。但各群科狀況不一、就業市場也不同，舉例來說，如餐飲群就業門檻低，就比較能在高職畢業後直接進入職場。

教育部長鄭英耀首次接受媒體聯訪時曾說，越來越多高職生希望學習更高階的產業技術，所以選擇升學，導致職校培養產業基礎人才的功能弱化。對此，僑泰高中校長、私中盟輪值主席温順德指出，就連就業導向的「實用技能班」都受到影響，餐飲科每年約有三成、汽車科每年約有一成的實用技能班學生畢業後直接升學，多數學生則是邊工作邊讀書。

温順德表示，應讓企業有「投資養才」的想法，如台中餐飲業四成缺工，僑泰高中從去年開始與企業合作實用技能班，透過企業贊助讓學生免繳每年的代收代辦費，畢業後在餐廳工作一年。另一方面，面對社會「文憑主義」的現況，政府應提高技職產業人才待遇及社會地位，如此一來自然能解決問題。