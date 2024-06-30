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滿州國小繪本大尖山的凝望 山的角度看牡丹社事件

中央社／ 屏東縣30日電

今年是牡丹社事件150週年，屏東縣府集結恆春半島學校發展特色課程，其中滿州國小六年級生實地踏查，以山的角度看待事件，製作「大尖山的凝望」繪本，感受歷史讓教育扎根。

屏東縣府今天在屏菸1936文化基地原民館舉辦「牡丹社150週年繪本暨特色教學成果展」，集結恆春半島學校，以牡丹社事件為主軸，結合教學領域發展相關特色課程、走讀活動與繪本製作，彙集歷史教育成果進行分享展示，並舉行繪本得獎作品頒獎。

國中組特優為牡丹國中「時空畫廊」、優等則有恆春國中「紅色液體啟示錄」及「羅發號牡丹社」；國小組特優為滿州國小「大尖山的凝望」，優等則是石門國小「牡丹蟹事件」、丹路國小「從前從前Sapediq」。

屏東縣長周春米會中指出，透過恆春半島10多所學校，大家走讀歷史分享，歷史不能遺忘、傷痕可以抹平，希望孩子從小的時候就可以知道牡丹社事件對於恆春半島、屏東及台灣的影響，讓歷史真相能量反饋家鄉。

獲國小組特優的滿洲國小六年級潘郁涵及周子純接受媒體訪問說，一開始對事件並不了解，剛好學校的校訂課程要探討牡丹社事件，在當地文史老師的帶領下，上山下海身歷其境，再回頭看文書資料就變得更有感覺。

潘郁涵說，若以故事為主題就是打仗，從山的角度出發，是因為只有大尖山唯一見證整個事件，完成繪本後，真的相當開心又感動。

恆春 石門

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