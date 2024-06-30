不一樣的壯行遊學 南社大倡議來吉古道成聖山之路環村綠道
台南社大台江分校倡議「台灣山海圳國家綠道Walking 學習運動」，國中小親師生30餘人今天出發到玉山國家公園，將沿著塔塔加到山海圳國家綠道來一趟聖山遊學，沿路做植物觀察、路殺調查，以及走古道，並倡議結合十字路林鐵，規畫來吉古道成為聖山之路的環村綠道。
親師生今天一早從海佃國小出發，先到海尾朝皇宮上香，祈求平安順利，然後坐車到塔塔加，展開徒步學習之旅。台江分校執行長吳茂成說，多年來推動山海圳國家綠道Walking 學習運動，小台江親師生每年皆會結合社大台江分校，規畫內海之路、大圳之路、原鄉之路、聖山之路的踏溯遊學，今年已在寒假其間舉辦「原鄉之路」踏溯，這次暑假則走聖山之路。學生出發前抱著期待，也做好了的準備，要完成4天3夜70公里小壯行。
活動包含植物調查，從鐵杉冷杉林帶，穿越海拔落差1千公尺的美麗的霧林帶，再下降到「楠櫧林帶」，藉由探訪檜木、台灣杉、扁柏、昆欄樹等孑遺植物，了解這些植物的生命故事，也穿越數百萬年時空，認識海洋台灣島嶼的多樣性生態。
沿路也接做路殺調查，並從特富野村落試走巴沙娜及來吉古道，越過十字路火車站，拜訪來吉國小，進行「山海之子」文化交流。也將倡議結合十字路林鐵，規畫來吉古道成為聖山之路的環村綠道。
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