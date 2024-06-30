高中師吳怡慧打造自造實驗室 推船舶課程至中小學

基隆市安樂高中科技中心主任吳怡慧打造基隆首間科技中心和唯一的高中自造實驗室，並發展船舶課程推展到全國中小學，獲選教育家部落格人物典範。

教育部今天發布新聞稿指出，因安樂高中地緣之便，吳怡慧與海洋科技博物館、台灣海洋大學教授合作發展船舶課程，並辦理全國中小學生遙控帆船STEAM創客大賽，將船舶課程推展至中小學。

吳怡慧於106學年打造基隆首間科技中心和唯一的高中自造實驗室，讓安樂高中成為當時全台唯一的6年一貫科技發展中心學校，並帶著一群對自造有興趣的孩子共同努力，爭取到競爭型補助計畫。

除了推動科學教育，吳怡慧更發展「加法哲學」，面對外界不看好的學生，她總能在他們身上找到亮點，即使碰到狀況很多的學生，也不會太早給學生貼上不用功的標籤。

「不能給學生訂過高的目標」，吳怡慧認為，目標太高時，學生會想逃避，認為即使努力也沒有進步，最後萌生退意；面對這類學生，她會用「加法」方式來激勵，「只要對個幾題就保底囉，接下來都是賺到的」，換個角度給予正向鼓勵，與學生協商能做得到的學習目標，這樣學生才能找回自信，學習起來更有動力。

吳怡慧分享，曾指導一名創客社團學生，學業成績不盡理想，但長期參加程式與科技競賽都積極投入，後來英文成績突飛猛進；另一名參與遙控帆船競賽的高中生，為精進遙控程式，努力練好英文，雖然這些競賽與活動都與考科無關，但學生從中養成正向學習態度與處事的堅持，這些特質比會考試來得更重要。