聽新聞
test
0:00 / 0:00

校園新鮮事／台東賓茂國小女籃 打出自信

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣賓茂國小校長王邇翰（右）是學校女籃隊的幕後推手，成立6年奪下許多賽事獎盃。記者尤聰光／攝影
台東縣賓茂國小校長王邇翰（右）是學校女籃隊的幕後推手，成立6年奪下許多賽事獎盃。記者尤聰光／攝影

台東縣賓茂國小校長王邇翰是女子籃球隊的幕後推手，成立6年不僅奪得許多大小賽事獎盃，今年更拿下全國國小籃球錦標賽季軍及U12全國少年籃球錦標賽MINI組冠軍。他說，成立女籃隊不是為了奪冠，而是給孩子增廣見聞和培養自信。

任教逾20年的王邇翰說，當初到賓茂國小就任校長，常看到孩子放學後在部落跑來跑去，心想該讓孩子學點東西，因自己喜歡籃球，所以成立籃球社團，未料孩子格外喜歡，也看到排灣族孩子的運動天賦。

為讓這群孩子有機會看看外面的世界，培養出自信，2018年王邇翰就近找來部落熱心青年杜志強擔任教練並成立女籃隊，剛開始縣內比賽都被打趴，校長和教練原擔心孩子的信心也被打趴，沒想到孩子表現愈挫愈勇，成績愈來愈好。

「每場比賽都讓他印象深刻」王邇翰說，第1次參加全國聯賽，首場就拿下勝利，接連幾場孩子都很拚，信心十足，今年的賽事可以說開花結果，家長也為孩子驕傲。

通常家長都會擔心孩子加入球隊會影響學業，王邇翰發現，會打球的孩子頭腦都很聰明，如何讓孩子打球與學業兼顧，他設定進入球隊學業成績要達標，這樣孩子就會顧好學業，才能繼續打球。

王邇翰說，球隊原本有幾名特教班的孩子，這幾年練球及比賽過程中，個性從害羞不愛講話，變得有自信，人際關係也變好，參賽累積不少經驗，增廣見聞，孩子有了自信，未來做甚麼都會成功。

台東 教練

延伸閱讀

籃球／總獎金15萬元 紐崔萊三對三籃球賽今落幕 

籃球／世界中學生籃球錦標賽 台灣小將擊敗強敵中國

籃球／T1、PLG共辦選秀體測會 40本土、8外籍生投入

籃球／球團虧損近億台幣！PLG和T1合併關鍵原因曝光

相關新聞

國中生墜樓案未依法懲處違失教師 監院糾正宜蘭縣府

宜蘭羅東國中曾發生學生校外墜樓案。監委田秋堇、紀惠容今天表示，學校涉有校園安全、師長不當管教等違失，且宜蘭縣政府未依法懲...

校園新鮮事／台東賓茂國小女籃 打出自信

台東縣賓茂國小校長王邇翰是女子籃球隊的幕後推手，成立6年不僅奪得許多大小賽事獎盃，今年更拿下全國國小籃球錦標賽季軍及U1...

國中生校外墜樓案 監院糾正宜蘭縣府

宜蘭羅東國中2020年發生學生校外墜樓案，監委表示，學校涉有校園安全、師長不當管教等違失，卻未依法懲處違失師長，糾正宜蘭...

讓孩子唱自己的歌 多納國小宋麒麟翻轉偏鄉教育

「讓孩子透過唱古謠找回自己、找回身為原住民的獨特價值，也找回教育的初衷。」多納國小教務主任宋麒麟談起成立歌謠隊的初衷，他...

陪孩子久一點 多納國小扶助計畫「一個都不能少」

位於高雄茂林區的多納國小教務主任宋麒麟在偏鄉服務20年，他認為偏鄉教育難在家庭支持力不足，為了讓學校能陪學童久一點，他四...

午餐前喝外購飲料 屏縣國小12童吐瀉送醫

昨天是國小結業式，屏東縣里港鄉1所國小家長在午餐前請孩子全班同學喝某連鎖飲料店的奶茶，結果班上21名學生有12人陸續出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。