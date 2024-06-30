校園新鮮事／台東賓茂國小女籃 打出自信

台東縣賓茂國小校長王邇翰是女子籃球隊的幕後推手，成立6年不僅奪得許多大小賽事獎盃，今年更拿下全國國小籃球錦標賽季軍及U12全國少年籃球錦標賽MINI組冠軍。他說，成立女籃隊不是為了奪冠，而是給孩子增廣見聞和培養自信。

任教逾20年的王邇翰說，當初到賓茂國小就任校長，常看到孩子放學後在部落跑來跑去，心想該讓孩子學點東西，因自己喜歡籃球，所以成立籃球社團，未料孩子格外喜歡，也看到排灣族孩子的運動天賦。

為讓這群孩子有機會看看外面的世界，培養出自信，2018年王邇翰就近找來部落熱心青年杜志強擔任教練並成立女籃隊，剛開始縣內比賽都被打趴，校長和教練原擔心孩子的信心也被打趴，沒想到孩子表現愈挫愈勇，成績愈來愈好。

「每場比賽都讓他印象深刻」王邇翰說，第1次參加全國聯賽，首場就拿下勝利，接連幾場孩子都很拚，信心十足，今年的賽事可以說開花結果，家長也為孩子驕傲。

通常家長都會擔心孩子加入球隊會影響學業，王邇翰發現，會打球的孩子頭腦都很聰明，如何讓孩子打球與學業兼顧，他設定進入球隊學業成績要達標，這樣孩子就會顧好學業，才能繼續打球。

王邇翰說，球隊原本有幾名特教班的孩子，這幾年練球及比賽過程中，個性從害羞不愛講話，變得有自信，人際關係也變好，參賽累積不少經驗，增廣見聞，孩子有了自信，未來做甚麼都會成功。