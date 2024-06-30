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國中生校外墜樓案 監院糾正宜蘭縣府

聯合報／ 記者陳敬丰蔡晉宇／連線報導

宜蘭羅東國中2020年發生學生校外墜樓案，監委表示，學校涉有校園安全、師長不當管教等違失，卻未依法懲處違失師長，糾正宜蘭縣政府，縣府回應，收到報告後將檢討；羅東國中表示，2名教師後續已經懲處，也加強校內安全機制。

監委田秋堇、紀惠容指出，啟動調查後，陸續發現該校確有維護校園安全、師長涉不當管教等違失，如學校監視錄影畫面留存有限，難以確定學生離校時間，監視設備未發揮實益，該名學生過去較其他同學有更多缺課情形，教師卻未掌握學生動態。

調查報告指出，羅東國中於事發前未校安通報，宜蘭縣府亦無重複檢核，還查出教師涉不當管教，凸顯羅東國中因本案衍生多項管理疏漏，縣府督導不周亦屬有責。

縣府回應，將檢討行政作為，落實通報機制，持續增進學生心理輔導工作措施。今年起縣府也設校園安心團隊，協助各校強化友善校園，遇到緊急案件可以到校協助。

羅東國中表示，本案2名懲處教師都是未做校安通報，雖然2022年撤銷成功，去年有再被決議懲處，各記申誡1支；校內監視器其實有拍到學生離校畫面，但畫面依規定只能備份7天，導致後續無法再調閱，以後遇到類似事件會即時保存。

教師 校園安全 羅東

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