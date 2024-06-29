陪孩子久一點 多納國小扶助計畫「一個都不能少」

位於高雄茂林區的多納國小教務主任宋麒麟在偏鄉服務20年，他認為偏鄉教育難在家庭支持力不足，為了讓學校能陪學童久一點，他四處找經費補足「學習扶助計畫」缺口，堅持1至6年級都開課，「一個都不能少」。

宋麒麟說，原鄉最困境的是家庭支持力不足，孩子在課後很難持續學習，很多家長都是離鄉背井到外地工作。有5成以上是做鐵工，太陽還沒出來就要出門工作，下班回到部落大多已是晚上8、9點，「回到家大概只剩簽聯絡簿的力氣。」

為了改善學生學習力不足狀況，教育部推動「學習扶助」計畫，這個計畫讓宋麒麟看到改變的機會，但礙於經費限制，卻無法每個年級都開課。

宋麒麟說，教育部過去推動的「補救教學」，後來更名為「學習扶助」計畫，該計畫在課後的時間開課，「但礙於經費規定，至多只能開4個班級」；為了不排除任何學生，宋麒麟結合家扶等公益團體經費，多納國小每個年級都有扶助課。

在多納國小透過扶助計畫延長學校陪孩子的時間，扶助課在每週一、二、四從下午4時至5時30分，課程將學生依照線上測驗的實際能力分班，「也就是原本6年級的學生可能會分到4年級的班級」，宋麒麟說，在偏鄉不少學生因為程度不足，在原本的年級老師教得很吃力，學生也學得很無力。

宋麒麟說，扶助計畫從前年開始實施，「剛開始33個學生中，數學不符合該年級程度的有19人、國語則有18人，最新線上測驗的結果是數學只剩2人不符合，而國語則是全校都通過測驗。」扶助課程讓孩子慢慢接上自己該有的程度，才能有學習興趣。

除了扶助計畫，多納國小每週一、二、四晚上5時至7時還有「夜光天使」課，校方利用這個時段帶孩子唱古謠、電影賞析等。宋麒麟說，這3天也提供營養晚餐，等於一天3餐都在學校解決，夜光天使課程讓學生培養興趣也調劑身心。

「一個都不能少」在多納國小不是一句口號，而是實際行動，宋麒麟說，過去的校長媒合善心企業，多納國小天天都有營養早餐，加上原本就有的營養午餐，和每週3天的夜光天使晚餐時段，學校透過更長的陪伴讓孩子學得更好，也讓教育回歸初衷。（編輯：孫承武）