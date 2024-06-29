讓孩子唱自己的歌 多納國小宋麒麟翻轉偏鄉教育

「讓孩子透過唱古謠找回自己、找回身為原住民的獨特價值，也找回教育的初衷。」多納國小教務主任宋麒麟談起成立歌謠隊的初衷，他說，最感動的是本來不愛上學、不寫作業的孩子開始改變。

宋麒麟是多納部落首位考上師範校院公費生的魯凱族原住民，在20年的教職生涯中，他先後在茂林國小、多納國小成立歌謠隊，自己也擔任教學、指揮工作。除了文化傳承外，更用傳統歌謠指引原民孩子一條上學的路。宋麒麟在去年獲得全國師鐸獎，多納國小外至今還貼著祝賀紅色海報。

走進多納國小耳邊傳來悠揚古謠隊歌唱聲，然而宋麒麟一開口便是「我不希望孩子如同外界的刻板印象，只會唱歌跳舞。」宋麒麟說，唱歌是為了讓孩子知道自己的文化底蘊，經過多年來努力，歌謠隊有了名聲和成績，但最重要是孩子的品行和課業。

宋麒麟說，外界對於原住民仍有刻板印象，認為原住民只會唱歌跳舞，但讓學生唱歌不是為了表演，而是透過歌謠讓他們理解自身的文化，「我告訴孩子想上台唱歌，就要把學生的本分做好，不寫作業就不能上台。」

「可能是上帝的安排，原本合唱團的老師準備退休，希望我能接手文化傳承。」宋麒麟民國93年到茂林國小服務，接手合唱團後慢慢將團隊轉型為歌謠隊，「讓孩子用老人家過去唱古謠的方式唱歌，他們更有共鳴，也慢慢了解歌詞的涵義，與部落生活產生連結。」

宋麒麟說，過去合唱團是以聲樂方式唱古謠，不是科班出身的他對於帶合唱團不熟悉，走訪部落耆老後，他決定「老人家過去怎麼唱，孩子現在就怎麼唱」，轉型後的歌謠隊漸漸打開知名度，在不少比賽獲獎，紀錄片導演柯能源更以茂林國小歌謠隊為主角，拍攝「得樂日嘎」紀錄片。

宋麒麟說，被稱為魯凱下三社的茂林部落、萬山部落、多納部落，3個部落都有不同的魯凱語，「多納人到茂林去語言是不通的」，隨著人口減少，族語流失的速度令人擔憂。而聯合國教科文組織在2009年將茂林、多納、萬山語正式列為世界上嚴重「瀕危語言」之一。

回到多納國小任教後，宋麒麟也在校內成立歌謠隊，並將隊名取為「Tathenay」，即是「我們來唱歌」的多納魯凱語。多納國小全校共33人，二年級到六年級的學生全數參加歌謠隊，共25人。

歌謠隊成立初衷肩負文化、語言傳承重任，經由宋麒麟等人努力下，漸漸成為陪伴原民學童找回自我認同的媒介。「孩子很享受站在舞台上受肯定的成就感，也漸漸找到自己的獨特。」

對宋麒麟而言，歌謠不只為傳承，也是為了啟後，他以歌謠為媒介，讓部落的孩子找到一條上學的路，「上課調皮搗蛋、不寫作業都不能上台唱歌」，宋麒麟抓住學生喜歡上台表演的心理，嚴格要求課業表現。

宋麒麟說，曾有唱功優秀的孩子挑戰規定，這名學生在表演前沒寫作業，以為自己仍可上台。但宋麒麟忍痛不讓該名團隊主力上台，「後來表演確實就不夠好沒有獲獎，但這讓孩子知道自律和團隊精神的重要。」

宋麒麟說，「歌謠隊是團隊，25人都很重要，但不遵守規定，沒有自律的人就不能上台。」但規定也不是鐵板一塊，他會視不同孩子的狀況調整，有些學生學習進度落後，但只要有心完成就算只差一點，他也願意通融，「讓孩子知道自己的努力被看見。」

「教育不是蓋房子，無法立竿見影，需要長期耕耘，但只要持續努力終會看到成果。」宋麒麟說，20年前意外接下歌謠隊的重責大任，讓他有了改變偏鄉孩子教育困境的契機，也讓每個孩子找到自我價值。