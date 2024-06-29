午餐前喝外購飲料 屏縣國小12童吐瀉送醫

昨天是國小結業式，屏東縣里港鄉1所國小家長在午餐前請孩子全班同學喝某連鎖飲料店的奶茶，結果班上21名學生有12人陸續出現嘔吐和腹瀉等症狀，疑似食物中毒，急送高屏地區3家醫院；屏東縣衛生局派員帶回剩餘奶茶和營養午餐檢驗，也到飲料店調查環境並採樣，釐清原委。

校方指出，四年級某班學生吃完中餐午休時，陸續有12人上吐下瀉，保健室護理師發現不對勁緊急反映，校方通報消防單位協助送醫，其中2人送部立屏東醫院、5人送屏東基督教醫院、3人送高雄義大醫院，另有2人由家長自行送醫，12名學童症狀緩解陸續出院，全數返家休養。

據屏縣衛生局調查，其他班級吃過營養午餐的學生都正常，出現症狀的這班學生，共同點是喝了家長訂購的奶茶，研判和奶茶有關，已派員到飲料店進行環境檢體採樣及相關調查，將依檢驗結果綜合研判，釐清是否為食品中毒案。

這起校園疑似食物中毒案件發生在暑假前1天，縣長周春米指示局處密切注意學童狀況，協助家長處理相關事宜；縣府指校方第一時間就啟動應變機制，要求班上其他學生不得再飲用，同時封存飲料，後續會請衛生局監測學童狀況並調查原因，也請教育處持續關懷及協助家長照顧事宜。