聽新聞
test
0:00 / 0:00

午餐前喝外購飲料 屏縣國小12童吐瀉送醫

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導

昨天是國小結業式，屏東縣里港鄉1所國小家長在午餐前請孩子全班同學喝某連鎖飲料店的奶茶，結果班上21名學生有12人陸續出現嘔吐和腹瀉等症狀，疑似食物中毒，急送高屏地區3家醫院；屏東縣衛生局派員帶回剩餘奶茶和營養午餐檢驗，也到飲料店調查環境並採樣，釐清原委。

校方指出，四年級某班學生吃完中餐午休時，陸續有12人上吐下瀉，保健室護理師發現不對勁緊急反映，校方通報消防單位協助送醫，其中2人送部立屏東醫院、5人送屏東基督教醫院、3人送高雄義大醫院，另有2人由家長自行送醫，12名學童症狀緩解陸續出院，全數返家休養。

據屏縣衛生局調查，其他班級吃過營養午餐的學生都正常，出現症狀的這班學生，共同點是喝了家長訂購的奶茶，研判和奶茶有關，已派員到飲料店進行環境檢體採樣及相關調查，將依檢驗結果綜合研判，釐清是否為食品中毒案。

這起校園疑似食物中毒案件發生在暑假前1天，縣長周春米指示局處密切注意學童狀況，協助家長處理相關事宜；縣府指校方第一時間就啟動應變機制，要求班上其他學生不得再飲用，同時封存飲料，後續會請衛生局監測學童狀況並調查原因，也請教育處持續關懷及協助家長照顧事宜。

屏東縣 衛生局 食物中毒

延伸閱讀

喝無糖珍奶較健康？醫搖頭「等同吃兩碗白飯」 曝3原則避開熱量炸彈

結業式家長請全班喝奶茶 屏東某國小12學童上吐下瀉急送醫

暑假將至營養午餐沒著落？ 桃園4291生可免費領供餐

喝無糖就沒事？醫破解手搖飲3迷思 「喝這種奶茶=喝油」恐致心臟病

相關新聞

雲林縣國中小學校長遴選結果公布 32所學校異動

雲林縣有6位國小校長、1位國中校長退休，113學年度國中小學校長遴選結果今天公布，包括6所國中、26所國小，共32校異動...

午餐前喝外購飲料 屏縣國小12童吐瀉送醫

昨天是國小結業式，屏東縣里港鄉1所國小家長在午餐前請孩子全班同學喝某連鎖飲料店的奶茶，結果班上21名學生有12人陸續出現...

雙溪上林國小遊戲場開箱趣 師生共創荷花蝴蝶意象

新北市第17座幼兒園特色遊戲場開箱，今(28)日於雙溪區上林國小舉行，結合在地荷花與蝴蝶意象，勾勒出平林溪、牡丹溪與上林里的生態環境，而多元遊具設施更提供分齡幼童的遊戲需求，亦呼應兒童權利公約精神，也讓遊戲場成為校園中高人氣及充滿笑聲的地方。

彰化二林高中資深交通導護牽線 學校獲捐用具、籃球和餅乾

彰化縣立二林高工導護志工蔡政翰居間牽線，促成彰化國際同濟會捐贈交通導護設備和籃球給二高，平日學校很少收到交通導護用品，感...

結業式家長請全班喝奶茶 屏東某國小12學童上吐下瀉急送醫

今天是國小結業式，明天開始放暑假，屏東縣里港鄉一所國小的家長，開心請孩子班上同學喝某連鎖飲品沾的奶茶飲料，班上21名學生...

金門何浦國小的歷史性時刻 耗資4374萬綠能校舍啟用

耗資4374萬9000元的何浦國小西棟新建校舍今天正式啟用，校舍內部的圓形空間象徵著和諧與共融，並為師生提供了一個寬敞、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。