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南投港源國小創校逾1甲子停辦 降旗典禮校友送別

中央社／ 南投縣28日電

民國46年創立的國姓鄉港源國小8月1日起停辦、整併至北山國小，校方今天在最後上課日舉辦降旗典禮，邀校友敘舊，校地未來撥用給國姓鄉公所，盼進一步活化以不同面貌續存。

少子化浪潮下，國姓鄉港源國小、鹿谷國小和雅分校、集集鎮永昌國小富山分校113學年度起停辦，7月31日結束校務，港源國小今天舉辦最後的降旗典禮，邀校友、歷屆家長會成員、歷屆校長敘舊，國姓鄉長邱美玲、南投縣教育處副處長吳美玲等約50人出席。

校友齊聚聊當年趣事，也與在校生演奏國樂，現場展示港源國小老照片，勾起許多人回憶，氣氛洋溢歡樂又帶點捨不得；今天是全校5名在校生最後1天上課，後續教職員將利用7月31日結束校務前最後1個月清點、移交設備、整理環境，預計明年完成撥用程序活化利用。

港源國小停辦後將撥用給國姓鄉公所，鹿谷國小和雅分校、永昌國小富山分校則先由本校維護；吳美玲致詞表示，感謝校長梅文慧及歷屆校長帶領團隊用心經營，停辦最大考量是孩子受教權，盼學生有更好的互動學習及群育發展環境、培養團隊合作及解決問題能力。

吳美玲說，停辦後縣府提供優化補助機制，包含學生通學交通費、交通保險費、書籍簿本費等，也要求新學期承接學生學校如北山國小、南港國小，提供原港源國小學生在環境融入、課業學習、人際互動等更多關懷輔導，協助儘快適應新環境，展開嶄新學習生活。

根據港源國小網站資料，民國46年10月創立，為南港國校港源分校，有2間教室、2間宿舍，48年八七水災沖毀校舍，另覓現址重建，50年獨立為港源國民學校，88年9月因921大地震校舍嚴重毀損，90年10月新建校舍完工，90年11月舉行落成典禮及40週年校慶。

南投縣

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