快訊

中職選秀Live／張育成狀元、吳念庭榜眼可望穩當 兄弟第三順位有懸念？

涉網路詐騙！103名台灣人遭印尼逮捕 刑事局：洽取資料及犯罪情資

雲林縣國中小學校長遴選結果公布 32所學校異動

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣有6位國小校長、1位國中校長退休，113學年度國中小學校長遴選結果今天公布，包括6所國中、26所國小，共32校異動，其中有6所學校校長是初任。

雲林縣四湖國中凌清德、成功國小楊麗娜、安南國小許芳男、中溪國小周青樺、下崙國小黃淑玲、莿桐國小李美憙、橋頭國小吳清池等7位校長退休。

遴選結果公布，國小初任校長有建國國小林瑞吉、成功國小黃本宗、頂湖國小邱士哲、文正國小林中斌、中興國小李美娟、橋頭國小黃建中。

異動學校名單如下：

國中：褒忠林玉彬、水林陳勝雄、四湖王富欽、東仁何鈞鼎、西螺林彩玲、大埤許美珠。

國小：大新潘佳玲、棋山陳登曜、三和吳景州、北辰鍾志清、山內許學政、斗六魏國賢、舊庄黃啟銘、土庫陳明誌、桂林林益源、中溪李學人、文賢鍾進益、陽明吳書璧、雲林關勝周、和平蔡明芬、安南張文智、大屯許徽林、莿桐王淑霞、育仁李柏儒、文興方柏雅、下崙車達。

雲林縣有6位國小校長、1位國中校長退休，113學年度國中小學校長遴選結果今天公布，包括6所國中、26所國小，共32校異動，其中有6所學校校長是初任。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣有6位國小校長、1位國中校長退休，113學年度國中小學校長遴選結果今天公布，包括6所國中、26所國小，共32校異動，其中有6所學校校長是初任。記者陳雅玲／翻攝

小學 成功 雲林

延伸閱讀

雲林林內鄉長罷免案進入第2階段 領銜人列舉理由

全台首縣市全面使用智慧黑板 雲林縣立學校下學期智慧升級

雲林地方自治史上第二次 林內鄉長劉姿言罷免案進入二階連署

台灣紅通通！ 各地高溫炎熱 15縣市發燒

相關新聞

雲林縣國中小學校長遴選結果公布 32所學校異動

雲林縣有6位國小校長、1位國中校長退休，113學年度國中小學校長遴選結果今天公布，包括6所國中、26所國小，共32校異動...

結業式家長請全班喝奶茶 屏東某國小8學童上吐下瀉急送醫

今天是國小結業式，明天開始放暑假，屏東縣里港鄉一所國小的家長，開心請孩子班上同學喝某連鎖飲品沾的奶茶飲料，班上21名學生...

金門何浦國小的歷史性時刻 耗資4374萬綠能校舍啟用

耗資4374萬9000元的何浦國小西棟新建校舍今天正式啟用，校舍內部的圓形空間象徵著和諧與共融，並為師生提供了一個寬敞、...

小學生烈日彩繪變電箱 老師撐傘、路人加油「街頭最美風景」獲讚

嘉義市區人行步道改善，議員批醜陋變電箱體破壞市容景觀，大同國小與台電合作，經近2個月將興嘉公園人行步道上7座變電箱共28...

校園會客室／范阿姨暖心料理 圈粉武陵學子

桃園武陵高中旁有家越味館，是武陵高中學子最愛聚集的越南小吃店，學生不喊范裴倫「老闆娘」，而是叫她「阿姨」，因為對這些年輕...

東山中學爆超收 家長批學校不知誠信

台北市私立東山高級中學國中部超收，導致雙北共139名學生急尋新校，家長昨泣訴，接到無法入學時，孩子還繼續寫東山的暑假作業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。