雲林縣國中小學校長遴選結果公布 32所學校異動
雲林縣有6位國小校長、1位國中校長退休，113學年度國中小學校長遴選結果今天公布，包括6所國中、26所國小，共32校異動，其中有6所學校校長是初任。
雲林縣四湖國中凌清德、成功國小楊麗娜、安南國小許芳男、中溪國小周青樺、下崙國小黃淑玲、莿桐國小李美憙、橋頭國小吳清池等7位校長退休。
遴選結果公布，國小初任校長有建國國小林瑞吉、成功國小黃本宗、頂湖國小邱士哲、文正國小林中斌、中興國小李美娟、橋頭國小黃建中。
異動學校名單如下：
國中：褒忠林玉彬、水林陳勝雄、四湖王富欽、東仁何鈞鼎、西螺林彩玲、大埤許美珠。
國小：大新潘佳玲、棋山陳登曜、三和吳景州、北辰鍾志清、山內許學政、斗六魏國賢、舊庄黃啟銘、土庫陳明誌、桂林林益源、中溪李學人、文賢鍾進益、陽明吳書璧、雲林關勝周、和平蔡明芬、安南張文智、大屯許徽林、莿桐王淑霞、育仁李柏儒、文興方柏雅、下崙車達。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言