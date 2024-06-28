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雙溪上林國小遊戲場開箱趣 師生共創荷花蝴蝶意象

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區上林國小舉行幼兒園特色遊戲場開箱，結合在地荷花與蝴蝶意象，也讓遊戲場成為校園中高人氣及充滿笑聲的地方。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區上林國小舉行幼兒園特色遊戲場開箱，結合在地荷花與蝴蝶意象，也讓遊戲場成為校園中高人氣及充滿笑聲的地方。 圖／觀天下有線電視提供

新北市第17座幼兒園特色遊戲場開箱，今(28)日於雙溪區上林國小舉行，結合在地荷花與蝴蝶意象，勾勒出平林溪、牡丹溪與上林里的生態環境，而多元遊具設施更提供分齡幼童的遊戲需求，亦呼應兒童權利公約精神，也讓遊戲場成為校園中高人氣及充滿笑聲的地方。

新北市教育局長張明文與市議員林裔綺，雙溪區區長林銚傑及多位地方人士共同出席，在氣勢萬鈞的太鼓表演中揭開本座遊戲場序幕。上林國小特色遊戲場以「在地荷花及自然生態」為發想，打造有蝴蝶、青蛙及荷葉元素的學習場域。遊具造型不僅顏色豐富、具童趣且多元化。

上林國小校長陳彥宏表示，感謝教育局提供偏鄉學校設置遊戲場的機會，遊戲場特別兼顧在地特色及環保健康，不僅遊戲空間通風散熱，小礫石鋪面透水性也極佳，更分齡分區讓孩子有更多訓練身體發展的機會，外觀設計更是由全校師生共同參與討論，將在地元素荷花及學校很多的蝴蝶成為遊戲場的意象，同時又符合多項SDGs永續發展目標。

市議員林裔綺表示，今天陪著孩子體驗遊戲場的遊具，看到了小朋友的活力無限，也感謝教育局對於偏鄉地區資源的挹注，讓上林國小不僅是學生學習的地方，更是社區重要的休憩公園。

教育局局長張明文表示，為落實兒童遊戲場設施安全管理規範，教育局長期且系統性補助各園改善遊戲場，自108年起迄今補助金額近1億1,000萬元，共改善219座遊戲場；未來2年將再挹注近3,000萬元，協助各園改善遊戲場並完成定期檢驗，以提供幼生優質且安全的學習環境。

教育局 荷花

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