嘉市弱勢學生午餐券加碼能數位兌換 暑假不挨餓

嘉義市府指出，為照顧經濟弱勢學生，午餐券從每餐新台幣70元加碼到100元，並推動數位幸福飽餐券，符合資格學生持數位學生證到4大超商即可兌換餐點，讓暑假午餐不中斷。

嘉義市政府今天發布新聞稿，市長黃敏惠表示，嘉義市的國中小現有2825名符合低收入戶、中低收入戶、家庭突發因素或家庭經濟困難等學生，透過數位兌餐方式，讓學生無論是否到校都能吃到營養健康的午餐，由家庭、學校與社會攜手合作，提供更全面多元的關懷照顧。

她指出，符合資格的學生只要持數位學生證「嘉e卡」到4大超商，即可享用等值午餐。未來嘉義市府也將尋求更多店家加入服務行列，讓照顧弱勢學生的美意更加多元。

新聞稿中，嘉義市教育處長郭添財表示，數位化幸福飽餐券的特點之一在於家長可利用APP得知學生的兌餐紀錄，學校端也可透過大數據管理，掌握學生兌餐情形，提供必要關懷協助，藉由科技輔助，可以更加掌握孩子生活現況。

另外，為協助經濟弱勢學生解決早晚餐問題，學校也會透過主動發現、馬上關懷、有效協助、輔導轉介等積極措施，結合社會資源提供協助。

嘉義市教育處指出，考量到物價波動，午餐券金額從去年每餐新台幣70元，今年暑假加碼到每餐100元，部分超商更加碼到市值110元的餐點，希望提供正值成長發育階段的孩童更加健康多元豐富選擇。