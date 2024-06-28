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2彰安國中生導覽彰化市爆紅 獲聘終身觀光大使

中央社／ 彰化縣28日電

彰化彰安國中應屆畢業生吳承家（阿家）、莊睿豪（小莊）帶著網紅「孫女」暢遊彰化市景點，影片點閱破百萬，彰化市長林世賢今天特別頒發感謝狀，並聘2人為終身觀光大使。

阿家和小莊都是鐵道迷，2人就讀東芳國小即認識，讀彰安國中雖在不同班級，但常結伴出遊，感情要好。阿家從小對彰化市歷史文化有興趣，喜歡自拍影片；小莊興趣是拍照，對現代科技也偏愛。

阿家說，他有訂閱網紅「普通女子 孫女」頻道，當他透過頻道得知「孫女」要到彰化拍片，即自告奮勇向「孫女」報名幫她導覽，想不到獲得正面回應，導覽那天還未畢業，當天共花7個小時，導覽21個景點並吃小吃。

林世賢今天在彰化市公所市長室與阿家、小莊相見歡，並頒發感謝狀表揚，稱讚2人導覽功力，成功行銷彰化市，聘2人為終生觀光大使。

林世賢說，透過這次國中生帶網紅拍片導覽，成功行銷彰化市為例，確實可得知影片是行銷地方觀光最佳利器，他和阿家、小莊相約，在他們上高中前的暑假期間「PK導覽彰化市」，一起為家鄉觀光盡心力。

彰化 林世賢 網紅

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