金門何浦國小的歷史性時刻 耗資4374萬綠能校舍啟用

耗資4374萬9000元的何浦國小西棟新建校舍今天正式啟用，校舍內部的圓形空間象徵著和諧與共融，並為師生提供了一個寬敞、自由的學習環境，同時，校舍還採用了節能設計，在屋頂架設太陽能發電設施，達到綠能創源的效果，金門縣副縣長李文良表示，何浦國小西棟校舍的落成，不僅是對過去幾年努力的總結，更是金門在教育事業上邁出的堅實一步。

何浦國小今天迎來了歷史性的時刻，新建的西棟校舍工程自2018年10月啟動規劃，2019年11月獲得教育部老舊校舍改建經費3474萬9000元，並由縣府挹注900萬元，總計4374萬9000元的興建預算，歷經多方協調與努力，終於在2022年2月23日順利動土，並在各界的期待中順利落成。

典禮由何浦國小舞蹈社帶來的「阿佤姑娘」舞蹈表演拉開序幕，這個舞蹈表演象徵著佤族人民對於生命的熱愛和崇尚自然力量，展現了舞者們的活力與激情，接著由包括李文良、金馬聯合服務中心執行長吳增允、工務處長李銘培、教育處長孫麗琪、何浦國小校友會理事長王國代、何浦國小家長會長王季欣、前何浦國小校長鄭藩志和何浦國小校長陳佩玉等人共同剪綵。

李文良在致詞表示，「教育是百年大計」，良好的教育環境不僅能塑造個體，還能成就更和諧、更美好的社會。希望透過扎根零歲教育，為每個孩子提供最好的起點，讓他們在未來的人生道路上充分發揮潛能，為社會做出貢獻。他也強調，新校舍的完工不僅提升了學校的硬體設施，也為何浦的學生們提供了一個現代化的學習環境。未來，縣府將繼續加大對教育、社會福利的投入，確保每一位居民都能享受到幸福、健康、快樂的生活。

陳佩玉在致詞時，表達對於新校舍落成的感謝與期許，希望全體師生能夠充分利用這一優越的學習環境，繼續發揚學校的優良傳統，培育出更多優秀的人才。她也特別提到，此次新校舍的建設過程中，設計和施工單位特別是岩輝營造有限公司，展現了高標準的專業精神和不懈努力，保證了工程的順利進行和高質量完成。