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小學生烈日彩繪變電箱 老師撐傘、路人加油「街頭最美風景」獲讚

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市大同國小與台電合作，經近2個月將興嘉公園人行步道上變電箱藝術化，昨天完成。圖／大同國小提供
嘉義市大同國小與台電合作，經近2個月將興嘉公園人行步道上變電箱藝術化，昨天完成。圖／大同國小提供

嘉義市區人行步道改善，議員批醜陋變電箱體破壞市容景觀，大同國小與台電合作，經近2個月將興嘉公園人行步道上7座變電箱共28面彩繪藝術化，昨天完成，讓市民及遊客驚豔，彩繪過程，學生烈日下作畫，老師背後為孩子撐傘，支撐孩子夢想、創作，市民拍下炎夏令人感動的「街頭最美風景」照，上傳臉書，獲得網友紛紛按讚。

教育處長郭添財、議員鄭光宏及工務處代表，在變電箱創作最後彩繪，簽名在學生作品上，與師生共同慶祝彩繪完成，美化城市，展現嘉市畫都美名，郭添財說，大同國小不斷創新，與教育處、工務處、台電攜手合作，讓興嘉公園人行步道電箱成為嘉市另類美術館。

大同國小「人行道美術館」創作，共在7座變電箱體28面彩繪，呈現城市行動藝廊學生藝術實踐活動，電箱繪畫由教師蔡秉勳與學生構思創作靈感，從電箱位置，看城市角落，將電箱角度看到的景色，繪製電箱，成為映襯城市藝廊，近2個月創作，經歷風吹、日曬、雨淋，師生不喊苦，路過市民為他們加油。

校長楊宗明說，大同國小以藝術領頭羊角色，讓孩子用藝術美化城市，宣導城市永續理念及美感，結合校本課程、行動學習，強調學生的實踐行動，參與多元課程活動，展現學校亮點特色；學生烈日下作畫，老師背後撐傘，支撐孩子夢想，這一幕被市民拍下上傳臉書獲得迴響，他將照片命名「大同之愛」，是城市一角默默綻放師生最美的風景。

台電說，為維持街景視覺美感，台電每3年重新油漆變電箱，新版變電箱配色採極簡風格，灰底白字配色融入城市風貌，地方政府、學校若要自費辦理或認養美化配電設備，可規畫區域申請，具美術班及系所學校、藝術家可與台電研商，自費在學校周邊配電箱體彩繪。

嘉義市大同國小與台電合作，經2個月將興嘉公園人行步道上變電箱藝術化，昨天完成。圖／大同國小提供
嘉義市大同國小與台電合作，經2個月將興嘉公園人行步道上變電箱藝術化，昨天完成。圖／大同國小提供
嘉義市大同國小與台電合作，經近2個月將興嘉公園人行步道上變電箱藝術化，昨天完成。圖／大同國小提供
嘉義市大同國小與台電合作，經近2個月將興嘉公園人行步道上變電箱藝術化，昨天完成。圖／大同國小提供
嘉義市大同國小與台電合作，經近2個月將興嘉公園人行步道上變電箱藝術化，昨天完成，彩繪過程，學生烈日下作畫，老師背後為孩子撐傘，支撐孩子夢想、創作，市民拍下炎夏令人感動的「街頭最美風景」照，上傳臉書，獲得網友紛紛按讚。圖／大同國小提供
嘉義市大同國小與台電合作，經近2個月將興嘉公園人行步道上變電箱藝術化，昨天完成，彩繪過程，學生烈日下作畫，老師背後為孩子撐傘，支撐孩子夢想、創作，市民拍下炎夏令人感動的「街頭最美風景」照，上傳臉書，獲得網友紛紛按讚。圖／大同國小提供
嘉義市大同國小與台電合作，經近2個月將興嘉公園人行步道上變電箱藝術化，昨天完成。圖／大同國小提供
嘉義市大同國小與台電合作，經近2個月將興嘉公園人行步道上變電箱藝術化，昨天完成。圖／大同國小提供
嘉義市大同國小與台電合作，經2個月將興嘉公園人行步道上變電箱藝術化，昨天完成。圖／大同國小提供
嘉義市大同國小與台電合作，經2個月將興嘉公園人行步道上變電箱藝術化，昨天完成。圖／大同國小提供
嘉義市大同國小與台電合作，經近2個月將興嘉公園人行步道上變電箱藝術化，昨天完成。圖／大同國小提供
嘉義市大同國小與台電合作，經近2個月將興嘉公園人行步道上變電箱藝術化，昨天完成。圖／大同國小提供

人行道 台電 彩繪

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