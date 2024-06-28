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校園會客室／范阿姨暖心料理 圈粉武陵學子

聯合報／ 記者甘芝萁／專訪
桃園武陵高中學生們經常在用餐時刻聚集到越味館用餐，像朋友般和范裴倫（後）拍照。圖／范裴倫提供
桃園武陵高中學生們經常在用餐時刻聚集到越味館用餐，像朋友般和范裴倫（後）拍照。圖／范裴倫提供

桃園武陵高中旁有家越味館，是武陵高中學子最愛聚集的越南小吃店，學生不喊范裴倫「老闆娘」，而是叫她「阿姨」，因為對這些年輕學子來說，喊「老闆娘」是去小吃店吃飯，喊「阿姨」就像是回家吃飯。

來自越南的范裴倫當年拿到獎助學金來台念書，卻遇上越戰無法返家，自此在台深耕近五十年。她開的越味館有十六年了，小小店面僅能容納十餘位客人，但每到用餐時刻都充滿談笑聲，店內牆面更貼滿她與武陵學生們的合照。

店內提供河粉、越式小菜，也有台式炒飯，價格多百元有找，不過吸引武陵學生一再上門的，是范阿姨的暖心。

范裴倫指著牆上一張吃完喜酒後的大合照說：「這個弟弟高中三年幾乎都在這邊吃，畢業十一年了，他疫情期間結婚了，解封後宴客找我去吃他喜酒。」在照片牆上還有一串數張都是兩位男生和范裴倫的合照，她說，「這兩個弟弟武陵畢業後，現在都在國外念書，他們每年暑假返台都會來店裡吃飯。」

武陵學生會這麼喜愛這位阿姨不是沒有原因的，范裴倫總會如姊如母般關心著這些孩子，有孩子平常來店裡總消費一盤炒飯跟一碗湯，突然某天只點飯不點湯，她得知原來是零用錢不夠用，會主動多煮一碗湯給孩子。

范裴倫日前回越南參加親戚婚宴，店休近月。她在店門口張貼公告，俏皮地寫著「想阿姨請留言」，沒想到竟被同學們塞滿留言「愛阿姨」、「想吃炒泡麵」、「快回來」、「你不在我吃什麼」、「我想越語聊天」等，讓她備感溫馨。

武陵 老闆娘 阿姨

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