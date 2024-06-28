東山中學爆超收 家長批學校不知誠信

台北市私立東山高級中學國中部超收，導致雙北共139名學生急尋新校，家長昨泣訴，接到無法入學時，孩子還繼續寫東山的暑假作業，沒想到學校卻不知道誠信。雙北教育局昨允諾，優先安排這些學生至有缺額學校就讀。

北市議員鍾沛君、新北議員江怡臻與家長、校方開記者會，吳姓家長在現場拿出孩子3本暑假作業，以及制服，他說，孩子從3月接到錄取通知後，就認為自己是東山的一分子，三大本暑假作業已經快做完了，6月21日接到通知時，孩子聽到時很失望，但晚上還繼續在寫暑假作業，「一個12歲小孩都知道什麼是誠信」。

還有家長質疑，如何篩選出這139名學生？這些學生6月還被要求買樂器，為何不能入學還繳學費、排校車、繳交畢業證書，學校應公開篩選的排序，並公開對學生道歉。

東山校長陳麗美說，希望繼續努力到最後，但兩次與教育局協商沒有共識才放棄，想到孩子很想讀東山才這樣做，「這是我們的錯」；至於如何篩選139名學生，東山教務主任張師豪說，是依自辦測驗，用成績篩選。

台北市教育局表示，本周會先安置北市約70名學生，下周則由教育局督學前往東山了解超收事件，預計7月中、下旬會開私立學校諮詢會，最快8月中旬就會依私立學校法開罰，該校新學年度恐面臨減班，校長、教務主任、承辦人恐遭各罰30萬元至150萬元。

新北教育局表示，此次共69位學生受影響，將協助優先安排至有缺額學校就讀，確保學生就學權益。