汐止樟樹國小教室配有廁所 異味散不出要改善

教室裡就配有廁所，在新北市共有兩所學校是這樣的情況，其中汐止區樟樹國小就是其中之一，時間一久廁所老舊之外，最嚴重就是通風不好，味道散不出去，所以，針對70幾間廁所如何改善，今(27)日立委廖先翔就召集了相關單位人員現場會勘改善。

樟樹國小校長邱俊傑說，樟樹國小洗手間廁所的位置比較特別，是在教室裡面，從創校到現在已經有35年的歷史，所以，有一些廁所，是比較老舊，那線路也比較會有一些問題，今天很感謝立委還有國教署、教育局一起來會勘，協助學校解決廁所老舊、甚至有一些已經有損壞的情形，希望能夠爭取中央的經費，協助學校做廁所的改善，至於廁所改善的方向，會再跟學校老師來討論，是另外再設置在各大樓的兩旁、或者是原地做一個改善，希望國教署中央能夠補助一筆經費，協助學校。

立法委員廖先翔表示，這幾年，民眾都非常在乎公部門所提供的洗手間，是不是有符合一些衛生、乾淨的情況，尤其是在中油可能帶頭之後，大家也認為說，建立了一個公共廁所的標竿在那邊了，而近幾年新北市的許多的學校，許多的家長、或者老師，也都會建議，學校裡面小朋友的廁所，希望都能夠把質感提升，讓小朋友不用有時候，可能會想要憋尿，只想回家上廁所，只因為比較不喜歡髒亂的環境。

新北市目前有兩間學校是教室套房的設計，樟樹國小就是其中之一，只是因為每間教室都有廁所，算一算學校內就有70幾間廁所，要改善是一筆不小的經費，所以，立委廖先翔就邀請了教育部國教署、新北市政府教育局人員現場會勘，討論如何著手改善。

廖先翔，從當議員的時候，就開始協助很多學校去做改造，只是因為樟樹國小的廁所比較特別，有很多很多的廁所，都是在教室的裡面，廁所非常的多間，需要改善的經費也比較大，所以，今天邀請教育部過來會勘，評估一下樟樹國小的一些廁所設備，看看怎樣來做一些改善，今天來這邊先了解一些基本的狀況之後，教育部後續會請比較專業的一些團隊過來，給予學校行政指導，再看一下後續的一些申請補助的計畫書，還有工程要怎麼樣的來進行，希望盡快把樟樹國小的廁所改造完成，讓小朋友在學校都有一個很舒適的空間能夠使用。