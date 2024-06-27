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迎暑假台南夏日樂學計畫全國居冠 學程式、玩科學充實又有趣

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市教育局為了讓學生有多元豐富的暑假生活，鼓勵學校申請教育部「夏日樂學計畫」，今年共181校申辦，讓課程多元有趣。記者鄭惠仁／攝影
南市教育局為了讓學生有多元豐富的暑假生活，鼓勵學校申請教育部「夏日樂學計畫」，今年共181校申辦，讓課程多元有趣。記者鄭惠仁／攝影

暑假7月1日登場，南市教育局為了讓學生有多元豐富的暑假生活，鼓勵學校申請教育部「夏日樂學計畫」，今年共181校申辦，校數冠全國。夏日樂學課程多元有趣，有英語、客家語課程，也有學習程式語言、機器人、科學實驗，透過實作體驗、社區走讀、戶外參訪，讓學習不中斷。

安南區青草國小以「青草夏日樂學趣」課程為主題，讓學生學習客語及客家文化，包括客語拼音教學、口說藝術表演、客語詩詞創作，也學習客家美食製作，如客家擂茶、客家湯圓、客家粄條等，並參觀美濃客家文物館，透過戶外參訪體驗道地的客家文化。

新興國中開辦「帶著二胡去旅行」、「夏日英語營隊」、「科學實驗營隊」等課程，從藝術、英語及科學等不同主題及領域出發。藝術主題結合傳統藝術及二胡社團，藉營隊互動，讓學生學習傾聽與表達。英語主題以聽讀及說故事為課程設計主軸，提升學生口語表達能力；科學主題以基礎科學實驗為主，結合生活應用，提升實驗操作能力。

蓮潭國中小設計｢小小ESG創業家｣課程，帶學生認識企業如何從產品設計、原物料開發及製程，兼顧營利及環境保護。學生必須自行設計環保產品，撰寫產品企劃書，並學習成本及營收的基礎概念，更錄製影片加以行銷，最後由校內老師進行模擬購買，課程有趣又實用。

白河區內角國小設計「科技融合科學邏輯奇幻之旅」課程，透過謎題解決、邏輯遊戲、Code程式遊戲、mbot機器人、認識VR虛擬實境等活動，讓學生理解程式運算思維的基本概念，鼓勵學生提出不同的解決方案，培養問題解決和邏輯思考能力。

安平區新南國小是「Sinnan STEAM 學習樂」、「運算思維動動腦與程式設計小達人」等課程，融合藝術及資訊領域知識於科技創作，建立學生機械基礎概念，並加入藝術創意、資訊科技、程式設計等課程，培養學生合作學習及發揮創意的能力，透過跨域學習的方式，開啟學生更廣闊的視野。

仁德區長興國小從科學實驗方面出發，設計「長興玩科學」課程活動，以自主學習的方式，讓學生從生活中觀察並尋找有興趣的自然科學主題，引導學生透過「觀察、提出問題、蒐集資料、提出假設、設計實作、分析結果、驗證假設、形成結論」的科學探究步驟，完成自主學習歷程。

客家文化 英語

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