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老樟樹不保 變身黑熊存錢筒等繼續陪伴花蓮瑞穗國小

中央社／ 花蓮縣26日電

花蓮瑞穗國小校園旁1株86歲老樟樹，去年因感染褐根病救治無效遭移除；林保署花蓮分署將老樹再利用，製成公告欄、台灣黑熊存錢筒等捐贈學校，傳遞老樹精神及生命教育價值。

林業及自然保育署花蓮分署今天在瑞穗國小舉行捐贈儀式，將移除後的老樟樹製作成學校公告欄、彈珠台及台灣黑熊存錢筒，再捐贈給瑞穗國小；捐贈儀式，除瑞穗國小師生20人外，瑞穗鄉公所行政室主任林惠玲、台灣木想傢人才培育協會理事長王嘉納及花蓮縣秀林鄉部落交流協會理事長鄭秀蓮等人出席見證溫馨時刻。

花蓮分署長黃群策表示，這棵老樟樹見證瑞穗鄉發展歷史，具有重要文化及歷史價值，但因2021年5月被診斷感染褐根病，歷經2年藥劑治療仍無法恢復，出於公共安全考量，去年7月19日移除。

為讓老樹遺留下的珍貴資源得以繼續發揮價值，經與當地公所、民眾、NGO團體及瑞穗國小討論後，決定將木材裁切製板，製作成教育展示與紀念品捐贈給瑞穗國小，讓同學了解在地鄉土文化，也使這段歷史得以傳承。

瑞穗國小校長林嘉鎮感謝花蓮分署慷慨捐贈，學校將善用這些木材製作成的公告欄與紀念品，讓學生們從中學習到自然資源的珍貴與永續利用的重要性。

花蓮分署表示，將在原地新種植牛樟樹，希望百年後又可成為保護地方、居民的守護者，且其他留存的老樹會依森林法以保全健康為優先目標，盡力維護老樹健康，並與社區居民及學校一起努力守護老樹，發揮老樹價值。

保全 台灣黑熊 花蓮

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