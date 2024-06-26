高市中正國小耐震工程完工 社區共讀站啟用

高雄市中正國小今天舉行校名揭牌暨社區共讀站「藏寶書苑」啟用典禮，包含完成6棟校舍耐震補強暨外牆整建，租用中正國小校舍10年的高雄日本學校師生也讚揚校舍真美麗。

今天活動另一亮點為新落成的社區共讀站「藏寶書苑」啟用，學生難掩歡樂心情喊著「哇！好有氣質的圖書館」。「藏寶書苑」誕生過程也是歷經波折，從前校長蕭興宗任內規劃，歷經吳軒銘、現任校長陳棨信始完工，藏書豐富，環境優雅，成為親師生們最喜歡的校園空間。

創校78年的中正國小有學生1600多人，也是全台唯一有國樂班、管樂班、舞蹈班，以及韻律體操、棒球及游泳專長體育班的學校。學校6棟校舍自民國102年起採逐棟施作進行耐震補強暨外牆整建，歷時近12年、歷經3任校長，動支總工程費新台幣1億3000多萬元，終於在6月全部完工。

校長陳棨信感謝包括前高雄市教育局長謝文斌等各界人士大力奔走協助爭取經費，讓學校環境大大改善，特別是日僑學校師生也能有一個安全舒適學習環境，促進兩校學生互動，增進台灣與日本間情誼。

耐震工程的完工除了讓整體校舍更安全堅固，也為每棟校舍換上新裝，橙黃橘綠色系搭配Tiffany藍的玄關塗裝與白色格柵鑲嵌鈦金字的學校全銜，讓校園景觀更為明亮。