後龍鎮公所贈小一新生「大禮包」為孩子學習之路送祝福

苗栗縣後龍鎮公所上午舉辦「龍厚禮 包你幸福」小一新生贈送書包的啟動儀式，全鎮共有220名小一新生受惠，鎮公所送出的「輝常讚大禮包」除了書包還有文具組、餐具組，希望減輕家長為孩子添購學習用品的負擔，鎮長謝清輝並加碼宣布已編列270萬元預算，將提供後龍的國中小學申請教育費用補助，希望貼心的教育好禮，讓大人小孩都開心。

會場由中華幼兒園的小朋友帶來的「上學趣」表演熱鬧揭幕，謝清輝主持送書包啟動儀式，他強調鎮公所非常重視兒童營養及教育，鎮公所目前持續提供每周3天的免費鮮奶或豆漿給學生飲用，也提供國小至博士班的獎學金申請。

鎮公所表示，113學年度後龍鎮小一新生共有220人，其中還包括10名來自外鄉鎮的學童；謝鎮長在4月時就提前寫了一封信給小一新生家長，先將信息分享給大家，讓家長可免去採購上學用品的煩惱。鎮公所針對小一新生贈送「輝常讚大禮包」是鎮內首度舉辦，與會人士、家長在啟動儀式會場，共同將不鏽鋼碗筷餐具，連同餐袋及鉛筆盒、鉛筆、擦子、數學尺組，還有書架等文具用品，逐一放入書包中，象徵為新生打包幸福，這份好禮將在新生開學前，由各里里長送到新生家中。