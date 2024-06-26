快訊

太陽花女王劉喬安驚爆罹淋巴癌末期 駁斥週刊爆料：只想做點事

7月財神不請自來！3生肖「財運爆發」好運不斷、想不富都難

後龍鎮公所贈小一新生「大禮包」為孩子學習之路送祝福

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣後龍鎮公所上午舉辦「龍厚禮 包你幸福」小一新生贈送書包的啟動儀式，全鎮共有220名小一新生受惠，鎮公所送出的「輝常讚大禮包」除了書包還有文具組、餐具組，希望減輕家長為孩子添購學習用品的負擔，鎮長謝清輝並加碼宣布已編列270萬元預算，將提供後龍的國中小學申請教育費用補助，希望貼心的教育好禮，讓大人小孩都開心。

會場由中華幼兒園的小朋友帶來的「上學趣」表演熱鬧揭幕，謝清輝主持送書包啟動儀式，他強調鎮公所非常重視兒童營養及教育，鎮公所目前持續提供每周3天的免費鮮奶或豆漿給學生飲用，也提供國小至博士班的獎學金申請。

鎮公所表示，113學年度後龍鎮小一新生共有220人，其中還包括10名來自外鄉鎮的學童；謝鎮長在4月時就提前寫了一封信給小一新生家長，先將信息分享給大家，讓家長可免去採購上學用品的煩惱。鎮公所針對小一新生贈送「輝常讚大禮包」是鎮內首度舉辦，與會人士、家長在啟動儀式會場，共同將不鏽鋼碗筷餐具，連同餐袋及鉛筆盒、鉛筆、擦子、數學尺組，還有書架等文具用品，逐一放入書包中，象徵為新生打包幸福，這份好禮將在新生開學前，由各里里長送到新生家中。

謝清輝表示，「輝常讚大禮包」不單只是書包及文具，也為新生跟家長送上愛和祝福，期盼藉由贈書包給小一新生，讓孩子求學路上有個好的開始，帶著滿滿祝福，在未來學海中展翅飛翔。

苗栗縣後龍鎮公所上午舉辦「龍厚禮 包你幸福」小一新生贈送書包的啟動儀式。圖／後龍鎮公所提供
苗栗縣後龍鎮公所上午舉辦「龍厚禮 包你幸福」小一新生贈送書包的啟動儀式。圖／後龍鎮公所提供
苗栗縣後龍鎮公所上午舉辦「龍厚禮 包你幸福」小一新生贈送書包的啟動儀式。圖／後龍鎮公所提供
苗栗縣後龍鎮公所上午舉辦「龍厚禮 包你幸福」小一新生贈送書包的啟動儀式。圖／後龍鎮公所提供
苗栗縣後龍鎮公所上午舉辦「龍厚禮 包你幸福」小一新生贈送書包的啟動儀式。圖／後龍鎮公所提供
苗栗縣後龍鎮公所上午舉辦「龍厚禮 包你幸福」小一新生贈送書包的啟動儀式。圖／後龍鎮公所提供
苗栗縣後龍鎮公所上午舉辦「龍厚禮 包你幸福」小一新生贈送書包的啟動儀式。圖／後龍鎮公所提供
苗栗縣後龍鎮公所上午舉辦「龍厚禮 包你幸福」小一新生贈送書包的啟動儀式。圖／後龍鎮公所提供

大禮包 書包 謝清輝

延伸閱讀

天熱消暑！宜蘭頭城鎮立游泳池7月1日營運 鎮民票70元

少子化趨勢難擋 彰化小一新生人數再下降

電子菸彈混毒品要價2千、學生集資買 新北：可檢查書包沒入

蝦皮購物「618全民年中慶」！COACH、LEGO進駐蝦皮商城　當天進站再領foodpanda大禮包

相關新聞

「對笑的渴望卻掙脫不了現實」 新二代熬逆境榮獲總統教育獎

今年透過特殊選材管道錄取國立藝術大學的林意婷，表面活潑又愛笑，不過其背後背負著父母離異、家庭經濟不佳、照顧阿公責任等多重...

花蓮明義國小通學步道施工改善 部分行道樹將移除

花蓮市明義國小是全縣學生人數最多的小學，市公所爭取內政部經費，改善周邊通學步道，上月動工後，周邊行道樹存廢引起討論，市公...

後龍鎮公所贈小一新生「大禮包」為孩子學習之路送祝福

苗栗縣後龍鎮公所上午舉辦「龍厚禮 包你幸福」小一新生贈送書包的啟動儀式，全鎮共有220名小一新生受惠，鎮公所送出的「輝常...

汐止白雲國小推智慧學習 日本豊前市長參訪交流

汐止區的白雲國小除了是雙語特色學校，也推動智慧學習，是Google認證學校，所以，今(25)日日本福岡縣豊前市的市長就帶隊來參訪，希望將白雲國小推展雙語及智慧學習的經驗及成果，帶回去給豊前市的小學參考，進行交流學習。

野柳國小戶外電影好歡樂 親子同賞勵志電影

深耕淡水及北海岸的有線電視業者紅樹林有線電視，與萬里區野柳國小攜手舉辦親子同樂戶外電影院活動。以往致力於帶給家庭成員舒適的影音享受，這次期待透過搬到戶外的大螢幕，讓萬里的親子可以走出家門共享天倫，也可以在112學年度學期末的夜裡，感受到夏夜微風吹拂的清涼，與戶外看電影的無限樂趣。

大湖農工與台積電慈善基金會合作 揮汗3天更換3所學校教室燈具

國立大湖農工機械科與台積電慈善基金會合作，最近展開一場深具意義活動，為縣內3所學校更換安裝LED燈，提供節能照明設備，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。