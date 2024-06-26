世界會在巴黎看到台灣 蕭美琴為文化奧運台灣代表綬帶

「今年的歐洲會非常台灣」、「 世界會在巴黎看到台灣」。文化部今天於戲曲中心舉辦「台灣文化進前巴黎奧運」記者會，宣告文化部籌組的巴黎奧運台灣場，將帶領22組表演團隊、120多名演出者，在巴黎奧運期間連續16天舉辦60場演出，參與巴黎百年後再度成為奧運主辦國所精心策畫的「巴黎文化奧運」。副總統蕭美琴特別出席記者會，為文化奧運國家代表隊綬帶，藉著頒發五色背帶正式宣告團隊即將前往巴黎，期盼「讓世界看見台灣」，並為參賽國手奧援。

2024年巴黎夏季奧運將於7月26日至8月11日舉行，為突顯法國作為文化大國形象，法國在奧運前後期間辦理包含近2500項展演計畫的「文化奧運」。文化部支持並籌組的臺灣藝文團隊，也將自7月27日至8月10日連續16天，在巴黎拉維特園區設置國家專門展演場域，由22組表演團隊、120多名演出者、60場演出，參與文化奧運。

記者會上，包括文化部長李遠、中華奧會副主席暨2024巴黎奧運總領隊張煥禎、教育部體育署副署長洪志昌、法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）、外交部主任秘書唐殿文、農業部國際事務司副司長洪曉君、原住民事務委員會經濟發展處長宋麗茹、客家委員會藝文傳播處副處長黃綠琬等官員出席，分別以主責賽事、奧運地主國、外交或物資支持，以及輔導團隊等不同職責，到場為參與巴黎文化奧運的台灣團隊全面打氣。

之前巴奧台灣的主視覺設計引發涉嫌抄襲蘋果表情符號的爭議，李遠表示，爭議部分將重新設計。今日記者會也同步公布台灣參與文化奧運的新一波視覺設計，以TAIWAN的W發揮創意，利用W型五色彩帶，搭配「一同勝利」的英文口號Win Together運用，屆時將融入展演場地景觀，連結奧運氛圍。此外，延伸設計同樣套用以串連兩個V表達「在一起」意涵的架構，推出珍奶、森林小火車、天燈、香蕉及藍白拖等系列趣味符號，推廣來自台灣、舉世獨有的文化元素。

此次巴奧台灣的主視覺也有代表融合的彩虹。蕭美琴表示，主辦單位告訴她，要挑一個彩虹裡面的色彩來穿，結果她選了綠色，「我很高興今天沒有跟任何人撞色，也沒有撞衫，但是我一直相信要有綠色的葉子，可以襯托出更多美麗的藝術花朵跟香蕉。」

巴黎上次舉辦奧運，已是一百年前。「從1924年到今天，我們可以看到這100年來台灣韌性、多元，而且自由的島嶼，能夠推向國際舞台。」蕭美琴指出，奧運的精神跟價值是跨世代、跨領域、跨國界的多元展現，也是從力量和思想，從運動到藝術的交流與對話。此次參加巴黎文化奧運的台灣團隊，文化部以年輕、中壯世代、中小型的編制來參與，充分展現台灣正在全球共享多元民主、自由及平等的普世價值，「這也是奧運的價值。」

「今年的歐洲非常台灣！」李遠表示，看到巴奧台灣館的主視覺圖案出來，「心臟都快跳出來」，「終於可以在這麼大的一個場合，全世界聚在一起，我們受邀在文化的場合跟其他國家一起表演。」他認為，台灣如何跟其他國家區隔，「就是我們的自由民主」。

文化部表示，16天的系列展演將以「自由之聲、島嶼風華、當代新藝、世界共融」為4大主題，編排近60場演出，並將放映文化部藝術銀行近300位藝術家的作品影像。22組團隊反映台灣當代的多元人文地景，也向自由、平等、性別、族群、母語、混種等價值致敬。包含「薪傳歌仔戲劇團」、「榮興客家採茶劇團」、「秀琴歌劇團」、「明華園日字戲劇團」及「閩南嶼文化」，將展現台灣傳統戲曲與現代融合的當代樣貌；「三牲獻藝」則將電音與台灣廟宇音樂元素融合，提供不同的音樂體驗；ABAO阿爆將帶來結合R&B及電音，嶄新詮釋的排灣族母語吟唱。

2024巴黎奧運也是首度男、女選手數目達到平衡的一屆。文化部在團隊陣容上強調女力擔綱、超越性別，號召來自花蓮新一代的創作女DJ汝妮，演繹原民古調與電子音樂。「創造焦點」展現女性特有力量與美感的女子馬戲作品；還有在年初參加變裝界奧林匹克《魯保羅變裝皇后秀》第16季，並榮獲冠軍的國際變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind），將率領瘋家的女兒們，化身寶島歌舞女郎演出。

為呼應巴黎奧運女力精神，記者會開場及壓軸由女力演出者擔綱演出。開場表演由來自花蓮的新一代音樂創作女 DJ 汝妮演繹當代原民古調與電子音樂；壓軸的「突破．破繭而出」展示女力崛起及「創造不可能」的精神，由「創造焦點」女子馬戲帶來結合雜耍、軟骨功、人體疊羅漢等技巧，以馬戲表現如何突破大眾思維和體能極限，並展現女性力量之美。