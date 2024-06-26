世界會在巴黎看到台灣 蕭美琴為文化奧運台灣代表綬帶
「今年的歐洲會非常台灣」、「 世界會在巴黎看到台灣」。文化部今天於戲曲中心舉辦「台灣文化進前巴黎奧運」記者會，宣告文化部籌組的巴黎奧運台灣場，將帶領22組表演團隊、120多名演出者，在巴黎奧運期間連續16天舉辦60場演出，參與巴黎百年後再度成為奧運主辦國所精心策畫的「巴黎文化奧運」。副總統蕭美琴特別出席記者會，為文化奧運國家代表隊綬帶，藉著頒發五色背帶正式宣告團隊即將前往巴黎，期盼「讓世界看見台灣」，並為參賽國手奧援。
2024年巴黎夏季奧運將於7月26日至8月11日舉行，為突顯法國作為文化大國形象，法國在奧運前後期間辦理包含近2500項展演計畫的「文化奧運」。文化部支持並籌組的臺灣藝文團隊，也將自7月27日至8月10日連續16天，在巴黎拉維特園區設置國家專門展演場域，由22組表演團隊、120多名演出者、60場演出，參與文化奧運。
記者會上，包括文化部長李遠、中華奧會副主席暨2024巴黎奧運總領隊張煥禎、教育部體育署副署長洪志昌、法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）、外交部主任秘書唐殿文、農業部國際事務司副司長洪曉君、原住民事務委員會經濟發展處長宋麗茹、客家委員會藝文傳播處副處長黃綠琬等官員出席，分別以主責賽事、奧運地主國、外交或物資支持，以及輔導團隊等不同職責，到場為參與巴黎文化奧運的台灣團隊全面打氣。
之前巴奧台灣的主視覺設計引發涉嫌抄襲蘋果表情符號的爭議，李遠表示，爭議部分將重新設計。今日記者會也同步公布台灣參與文化奧運的新一波視覺設計，以TAIWAN的W發揮創意，利用W型五色彩帶，搭配「一同勝利」的英文口號Win Together運用，屆時將融入展演場地景觀，連結奧運氛圍。此外，延伸設計同樣套用以串連兩個V表達「在一起」意涵的架構，推出珍奶、森林小火車、天燈、香蕉及藍白拖等系列趣味符號，推廣來自台灣、舉世獨有的文化元素。
此次巴奧台灣的主視覺也有代表融合的彩虹。蕭美琴表示，主辦單位告訴她，要挑一個彩虹裡面的色彩來穿，結果她選了綠色，「我很高興今天沒有跟任何人撞色，也沒有撞衫，但是我一直相信要有綠色的葉子，可以襯托出更多美麗的藝術花朵跟香蕉。」
巴黎上次舉辦奧運，已是一百年前。「從1924年到今天，我們可以看到這100年來台灣韌性、多元，而且自由的島嶼，能夠推向國際舞台。」蕭美琴指出，奧運的精神跟價值是跨世代、跨領域、跨國界的多元展現，也是從力量和思想，從運動到藝術的交流與對話。此次參加巴黎文化奧運的台灣團隊，文化部以年輕、中壯世代、中小型的編制來參與，充分展現台灣正在全球共享多元民主、自由及平等的普世價值，「這也是奧運的價值。」
「今年的歐洲非常台灣！」李遠表示，看到巴奧台灣館的主視覺圖案出來，「心臟都快跳出來」，「終於可以在這麼大的一個場合，全世界聚在一起，我們受邀在文化的場合跟其他國家一起表演。」他認為，台灣如何跟其他國家區隔，「就是我們的自由民主」。
文化部表示，16天的系列展演將以「自由之聲、島嶼風華、當代新藝、世界共融」為4大主題，編排近60場演出，並將放映文化部藝術銀行近300位藝術家的作品影像。22組團隊反映台灣當代的多元人文地景，也向自由、平等、性別、族群、母語、混種等價值致敬。包含「薪傳歌仔戲劇團」、「榮興客家採茶劇團」、「秀琴歌劇團」、「明華園日字戲劇團」及「閩南嶼文化」，將展現台灣傳統戲曲與現代融合的當代樣貌；「三牲獻藝」則將電音與台灣廟宇音樂元素融合，提供不同的音樂體驗；ABAO阿爆將帶來結合R&B及電音，嶄新詮釋的排灣族母語吟唱。
2024巴黎奧運也是首度男、女選手數目達到平衡的一屆。文化部在團隊陣容上強調女力擔綱、超越性別，號召來自花蓮新一代的創作女DJ汝妮，演繹原民古調與電子音樂。「創造焦點」展現女性特有力量與美感的女子馬戲作品；還有在年初參加變裝界奧林匹克《魯保羅變裝皇后秀》第16季，並榮獲冠軍的國際變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind），將率領瘋家的女兒們，化身寶島歌舞女郎演出。
為呼應巴黎奧運女力精神，記者會開場及壓軸由女力演出者擔綱演出。開場表演由來自花蓮的新一代音樂創作女 DJ 汝妮演繹當代原民古調與電子音樂；壓軸的「突破．破繭而出」展示女力崛起及「創造不可能」的精神，由「創造焦點」女子馬戲帶來結合雜耍、軟骨功、人體疊羅漢等技巧，以馬戲表現如何突破大眾思維和體能極限，並展現女性力量之美。
●為讓國內外同步共享2024文化奧運的活動介紹及即時動態，巴奧台灣場官方網站（https://cotpe.tw/)也在今日公開，歡迎大家一起同步掌握更多台灣藝文團隊在巴黎文化奧運展演的訊息。
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