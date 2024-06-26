「對笑的渴望卻掙脫不了現實」 新二代熬逆境榮獲總統教育獎

今年透過特殊選材管道錄取國立藝術大學的林意婷，表面活潑又愛笑，不過其背後背負著父母離異、家庭經濟不佳、照顧阿公責任等多重壓力，而拍攝紀錄片機緣拍出她生活逆境，寫著「對笑的渴望卻掙脫不了現實」 也傳達她成長辛酸，紀錄片獲學校推薦後過關斬將獲總統教育獎，她也因此順利進入國立大學，媽媽今跟著一起受獎感動落淚說「女兒是我的驕傲！」

新北市長侯友宜今表揚2024總統教育獎優秀學子。新北今年共有雙溪高中林意婷、三重高中黃潮鴻、秀峰高中鄭恩翔、明志國中羅靖雯、竹圍高中國中部張靖毅、後埔國小謝定洲和安坑國小張祖銘共7位獲得全國總統教育獎殊榮，每個學生都有不同逆境，但相同的都有奮發精神。

其中台灣新二代林意婷從小愛看生態頻道，因學校紀錄片課程產生興趣，自導23分鐘紀錄片「林家小院」，片中描述著她自己的人生，片中穿插校園青春奔放生活，也有長時間照顧阿公而遲到上學、低經濟來源各種生活壓力，及她為學會自保、釋放壓力而學習巴西柔術，進而獲得國際柔術青年組金牌經歷。

片中也講述著她家境不如多數人富裕，父母分離所受創傷，還有家後小溪成為她最好朋友心境，想離開偏鄉但又割捨不下阿公，影片描述著渴望自由的靈魂禁錮在現實世界，最終與自己和解故事。她未來期盼成為生態紀錄片導演，為生態、台灣及母親的家鄉越南發聲。

林意婷雖家境不如普遍家庭狀況，但她積極面對人生、籌拍自己紀錄片，獲得學校推薦後再獲得新北市學生影像新星獎，最終獲總統教育獎。她也因此獲特殊選才進入國立藝術大學減低學費負擔，並因盼推動低碳永續拍攝「風在吹起時」入圍柏林環境紀錄獎。林意婷獲得這份殊榮，今接受侯友宜頒發獎狀及獎勵金，媽媽裴玉美陪同表示，雖然林意婷5歲就不在她身邊，但永遠是自己的女兒，為女兒感到驕傲。

新北市長侯友宜表示，榮獲全國總統教育獎的學生，成長歷程充滿磨難與考驗，但他們仍堅持夢想，逆境中展翅翱翔，令人敬佩。很高興看到他們勵志的生命故事能夠被更多人看見。