汐止白雲國小推智慧學習 日本豊前市長參訪交流
汐止區的白雲國小除了是雙語特色學校，也推動智慧學習，是Google認證學校，所以，今(25)日日本福岡縣豊前市的市長就帶隊來參訪，希望將白雲國小推展雙語及智慧學習的經驗及成果，帶回去給豊前市的小學參考，進行交流學習。
白雲國小校長洪國維表示，因為透過Google台灣總部的推薦，日本福岡縣豊前市的市長，今天特地到白雲國小來參訪，主要觀看的重點，是學校雙語教育以及資訊科技教育，希望可以將白雲的經驗，帶回日本去，讓福岡豊田市的小學，可以做一個參考，學校也希望藉這個機會，推動白雲的國際交流，學生可以跟豊前市的學生，可以從視訊開始，最後再延伸到實體交流，推動孩子有一個國際化的視野、及國際教育的進程。
洪國維指出，今天除了做校務介紹之外，也帶他們參觀學校的智慧圖書館，讓他們體驗學校透過AI人臉辨識借書系統，還讓他們體驗VR飛行設備，讓市長戴上VR頭盔，可以模擬從白雲起飛到南港車站及中央研究院的這一趟路程。
日本福岡縣豊前市市長後藤元秀帶隊來到汐止區白雲國小進行參訪交流，學校也安排了國樂演奏迎賓，精彩的表演，讓豊前市長直說很感動，會將白雲國小推動智慧學習的經驗帶回去給小學做為推動參考。
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