野柳國小戶外電影好歡樂 親子同賞勵志電影

深耕淡水及北海岸的有線電視業者紅樹林有線電視，與萬里區野柳國小攜手舉辦親子同樂戶外電影院活動。以往致力於帶給家庭成員舒適的影音享受，這次期待透過搬到戶外的大螢幕，讓萬里的親子可以走出家門共享天倫，也可以在112學年度學期末的夜裡，感受到夏夜微風吹拂的清涼，與戶外看電影的無限樂趣。

紅樹林有線電視總經理李耀東指出，這場戶外電影院還有一個特別的意義，那就是紅樹林有線電視為了感謝野柳國小張校長多年來深耕偏鄉辦學用心，而今年也要從野柳國小畢業到下一所學校服務，因此說什麼也要將這場充滿寓教於樂的活動送給校長，也送給野柳國小的親子。

野柳國小校長張錦霞說，感謝紅樹林有線電視為偏鄉帶來不一樣的資源，讓孩子們可以寓教於樂，而這次特別選擇了旺卡這部相當勵志的電影讓小朋友欣賞，就是希望孩子們可以與父母在這難得的夜晚一起在野柳國小許下願望，並且跟著主角的腳步逐步實踐夢想。

戶外電影院選在今年白天最長的一天夏至來辦理，雖然電影放映時天還有點亮，不過家長與小朋友依舊度過了相當難得的一天，紅樹林有線電視也期待戶外電影院的活動，能夠為萬里的夏夜帶來更多的精彩，也讓萬里的親子能夠有更多共賞藝文的機會。