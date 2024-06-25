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聽障女突破求學困境 獲選台北啟聰模範生

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
15歲的「妮妮」宋家妮（左）從小失聰，求學以來面臨許多困境，她昨天和家人到議會向協助她的議長邱奕勝（右）表達感謝。記者朱冠諭／攝影
15歲的「妮妮」宋家妮（左）從小失聰，求學以來面臨許多困境，她昨天和家人到議會向協助她的議長邱奕勝（右）表達感謝。記者朱冠諭／攝影

15歲國中生「妮妮」宋家妮從小失聰，僅能靠電子耳聆聽外界聲音，3年前碰上疫情期間口罩的阻隔，她面臨求學以來最大困境。在多方支持下，她從桃園北上轉往台北啟聰學校求學，每天往返3小時通學也不喊苦，最後以優異表現獲選國中部模範生，未來希望能在影像創作世界開創一片天。

妮妮4個月大時被診斷聽覺異常，醫生發現她的左耳沒有耳蝸，右耳耳蝸僅一圈不到，和常人的兩圈半差異甚大，經手術治療，妮妮2歲時終於能以人工電子耳聽見聲音，但求學之路仍相當艱辛。

妮妮的媽媽說，3年前疫情嚴峻之際，妮妮正升上國中，當時人人口罩「戴好戴滿」，仰賴唇語辨識溝通的妮妮，完全無法正常學習，時常看著同學談笑風生，甚至全班被老師罰站，自己卻不知發生何事，「被邊緣」的孤獨感讓妮妮相當痛苦，回家時都在哭，讓父母心疼不捨。

妮妮的父母當時想幫孩子轉學，但過程幾多波折，因桃園沒啟聰學校，妮妮只能遠赴台北，轉銜手續和時程又相當繁複，所幸在桃園市議長邱奕勝協助下，終於順利轉往台北啟聰學校就讀。

如今妮妮將直升啟聰學校高中部，並選讀多媒體科，朝有興趣的攝影、設計領域發展，妮妮昨天也在爸媽陪伴下，特地到桃園市議會感謝議長叔叔等外界協助，分享成長的喜悅。

口罩 疫情 邱奕勝

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