三金得主侯志堅操刀 雙溪高中學生進錄音室唱校歌

雙溪高中的校歌都會在校園重要場合來播放，學生跟著琅琅上口，一直以來都是只有音樂無人聲，這次在因緣際會下，由曾奪得金馬、金鐘、金曲三金紀錄的製作人侯志堅操刀，協助雙溪高中學生在錄音室錄下自己的聲音，再搭配改編過後的旋律，不僅氣勢更磅礡，也讓學生第一次體驗錄音室的一天，留下難忘的回憶。

雙溪高中每天一到三點鐘聲響起，是全校打掃時間，這時候廣播就會傳來陣陣的校歌聲，學生在打掃時也會不由自主跟著哼唱，讓校歌儼然成為同學之間傳唱度最高的歌曲，而這首校歌今年有了改變，除了有學生的歌聲，更有別於舊版的鋼琴演奏版本，聽起來更有氣宇軒昂，很振奮人心。

今年三月國中部和高中部共八位學生，首度進到白金錄音室，三金得主製作人侯志堅，同時也是校長葉俊士的大學同學，在校長的邀請下，二話不說協助學校將校歌有了不同的樣貌。

雙溪高中校長葉俊士表示，校歌除了展現向心力，更是可以引為生活的圭臬，非常感謝曾經創下奪得金馬、金鐘、金曲三金紀錄的同學侯志堅情義相挺，協助雙溪高中校歌錄製，今年三月份學生首度進入專業錄音室，在白金錄音室留下難忘的回憶，也因為學生的親自參與，現在孩子們更喜歡唱校歌，用金曲級的校歌度過青春歲月。