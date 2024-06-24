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三金得主侯志堅操刀 雙溪高中學生進錄音室唱校歌

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪高中的校歌，由曾奪得金馬、金鐘、金曲三金紀錄的製作人侯志堅協助雙溪高中學生在錄音室錄下自己的聲音。圖／觀天下有線電視提供
雙溪高中的校歌，由曾奪得金馬、金鐘、金曲三金紀錄的製作人侯志堅協助雙溪高中學生在錄音室錄下自己的聲音。圖／觀天下有線電視提供

雙溪高中的校歌都會在校園重要場合來播放，學生跟著琅琅上口，一直以來都是只有音樂無人聲，這次在因緣際會下，由曾奪得金馬、金鐘、金曲三金紀錄的製作人侯志堅操刀，協助雙溪高中學生在錄音室錄下自己的聲音，再搭配改編過後的旋律，不僅氣勢更磅礡，也讓學生第一次體驗錄音室的一天，留下難忘的回憶。

雙溪高中每天一到三點鐘聲響起，是全校打掃時間，這時候廣播就會傳來陣陣的校歌聲，學生在打掃時也會不由自主跟著哼唱，讓校歌儼然成為同學之間傳唱度最高的歌曲，而這首校歌今年有了改變，除了有學生的歌聲，更有別於舊版的鋼琴演奏版本，聽起來更有氣宇軒昂，很振奮人心。

今年三月國中部和高中部共八位學生，首度進到白金錄音室，三金得主製作人侯志堅，同時也是校長葉俊士的大學同學，在校長的邀請下，二話不說協助學校將校歌有了不同的樣貌。

雙溪高中校長葉俊士表示，校歌除了展現向心力，更是可以引為生活的圭臬，非常感謝曾經創下奪得金馬、金鐘、金曲三金紀錄的同學侯志堅情義相挺，協助雙溪高中校歌錄製，今年三月份學生首度進入專業錄音室，在白金錄音室留下難忘的回憶，也因為學生的親自參與，現在孩子們更喜歡唱校歌，用金曲級的校歌度過青春歲月。

人聲 校園 雙溪高中

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