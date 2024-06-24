畫出台灣之美 藝術家與淡水國中師生一同寫生

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處邀請臺灣知名藝術家趙國宗、柯鴻圖、林章湖、李振明、林磐聳、莊連東等六人前來北觀處進行寫生創作，同時邀請到當地藝術家朱振南、李進清、王毓淞等人，以及淡水國中美術班師生一同參與寫生活動，大家跟隨著藝術家一起揮灑淡水北海岸的風光美景，化為筆下的藝術作品。

藝術家跑偏北海岸各景點寫生，當中在淡水河畔遠眺觀音山的美景，更特別邀請淡水國中美術班學生參與寫生活動，在王潔雯校長、盛碧奇學務主任、曾怡馨老師的陪同之下，美術班的學生可以與藝術家一起創作，更能近身學習知名藝術家當場揮毫的方法與技巧。北觀處策劃本「藝起寫生趣」不僅是山海美景與藝術創作的輝映，更是藝術名家與莘莘學子的交流與薪傳。

北觀處期待透過邀請六位臺灣知名的藝術家，到各景點現場進行創作，也特別邀請到當地藝術家以及熱愛美術的師生共同參與本次的藝術饗宴，大家共同揮灑北觀的美景足跡，也獲得眾多遊客的熱烈響應。這場藝術饗宴不僅讓所有參與者近距離感受藝術創作的魅力，也讓大家共同感受北觀處山海景觀與獨特地貌的迷人之處。

北觀處本次邀請六位知名藝術家齊聚北觀處特色景點，如石門老梅綠石槽、富貴角燈塔、獅頭山燭台雙嶼、野柳地質公園、和平島地質公園、石門洞、觀音山等地展開寫生創作之旅，六位藝術家各自有其獨到的眼光，捕捉到北觀處不同的景致，透過自己擅長的繪畫技法，呈現出北觀處豐富多元的地景風貌，不僅展現藝術家對於這片土地的情感，更將北觀處美景化為永恆的藝術。

六位藝術家在北觀處寫生的過程中，不僅捕捉了北海岸及觀音山美麗的風采，還將自己的情感和思想融入到作品之中，透過不同的視角及精湛的技法，將北觀處獨特的景致呈現得淋漓盡致。尤其是在野柳地質公園、和平島地質公園、獅頭山燭台雙嶼等熱門景點，吸引大批遊客觀賞及合影，達到推廣宣傳的目的。