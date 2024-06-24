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打了勾勾不能忘！ 何欣純邀太空專家到校導讀

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法委員何欣純（右二）實踐諾言，今請有「火箭阿伯」之稱的太空中心主任吳宗信（坐中）到太平區新平國小。圖／何欣純提供
立法委員何欣純（右二）實踐諾言，今請有「火箭阿伯」之稱的太空中心主任吳宗信（坐中）到太平區新平國小。圖／何欣純提供

台中市太平區新平國小替社區共讀站上月揭牌，立委何欣純看到共讀站裡以太空圖騰設計，幼稚園小朋友對太空充滿好奇，承諾會邀請國家太空中心人員前往。今天她帶著有「火箭阿伯」之稱的太空中心主任吳宗信前往，由吳為孩子們導讀「仰望星空的男孩」繪本，滿足小朋友對太空的好奇。

新平國小校長李秀櫻說，當時何欣純允諾之後，還和小朋友們打了手勾勾約定，沒想到那30位小朋友都真的記得這件事，今天也就請當天的30位幼稚園和何欣純及吳宗信見面。

繪本「仰望星空的男孩」講述一個著迷於星星的男孩，克服了重重障礙，實現了成為天文學家的夢想，2021年在紐約公共圖館獲選最佳兒童讀物。吳宗信現場為小朋友導讀，同時也鼓勵小朋友對世界持續保持好奇心。

他還帶來了火箭紙模型送給小朋友，請小朋友們與家長有機會親子共同製作、體驗製造火箭的經驗和美好回憶。並希望透過這次的活動，提升小朋友對太空的認識跟喜愛。

何欣純說，吳宗信來自學界，對太空熱情，曾創辦太空科技公司，有豐富的產學經驗，現在除執行國家太空計畫與研發太空科技，更透過學術研究和實務應用，促進國家太空產業的未來發展。

何欣純今也募集了百餘冊圖書送給學校，所募集的圖書有國家太空中心(TASA)出版的太空叢書，也有文學、藝術、各類科普書籍。有適合兒童看的、也有適合大人閱讀的。有新書、也有二手書籍。另也已募集一批圖書，明天將贈給大里區草湖國小。

太空中心主任吳宗信（中）在台中市太平區新平國小為小朋友們導讀繪本。圖／何欣純提供
太空中心主任吳宗信（中）在台中市太平區新平國小為小朋友們導讀繪本。圖／何欣純提供
立法委員何欣純（中）實踐諾言，今請有「火箭阿伯」之稱的太空中心主任吳宗信到太平區新平國小。圖／何欣純提供
立法委員何欣純（中）實踐諾言，今請有「火箭阿伯」之稱的太空中心主任吳宗信到太平區新平國小。圖／何欣純提供

何欣純 太空 火箭

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