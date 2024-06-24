打了勾勾不能忘！ 何欣純邀太空專家到校導讀

台中市太平區新平國小替社區共讀站上月揭牌，立委何欣純看到共讀站裡以太空圖騰設計，幼稚園小朋友對太空充滿好奇，承諾會邀請國家太空中心人員前往。今天她帶著有「火箭阿伯」之稱的太空中心主任吳宗信前往，由吳為孩子們導讀「仰望星空的男孩」繪本，滿足小朋友對太空的好奇。

新平國小校長李秀櫻說，當時何欣純允諾之後，還和小朋友們打了手勾勾約定，沒想到那30位小朋友都真的記得這件事，今天也就請當天的30位幼稚園和何欣純及吳宗信見面。

繪本「仰望星空的男孩」講述一個著迷於星星的男孩，克服了重重障礙，實現了成為天文學家的夢想，2021年在紐約公共圖館獲選最佳兒童讀物。吳宗信現場為小朋友導讀，同時也鼓勵小朋友對世界持續保持好奇心。

他還帶來了火箭紙模型送給小朋友，請小朋友們與家長有機會親子共同製作、體驗製造火箭的經驗和美好回憶。並希望透過這次的活動，提升小朋友對太空的認識跟喜愛。

何欣純說，吳宗信來自學界，對太空熱情，曾創辦太空科技公司，有豐富的產學經驗，現在除執行國家太空計畫與研發太空科技，更透過學術研究和實務應用，促進國家太空產業的未來發展。