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一卡通助高市東光國小手球小選手 出國圓夢

中央社／ 高雄24日電
高雄市東光國小手球隊將代表台灣參加2024瑞典哥德堡芭蒂利國際手球分齡錦標賽，一卡通公司贊助新台幣43萬元出賽經費，助小選手們出國圓夢。圖／一卡通公司提供
高雄市東光國小手球隊將代表台灣參加2024瑞典哥德堡芭蒂利國際手球分齡錦標賽，一卡通公司贊助新台幣43萬元出賽經費，助小選手們出國圓夢。圖／一卡通公司提供

高雄市東光國小手球隊擬赴瑞典參加國際賽事為國爭光，卻苦於經費無著。一卡通公司延續2021年東奧Team Taiwan精神，啟動支持基礎體育培訓專款，資助經費為小選手們圓夢。

高雄市三民區東光國小手球隊贏得「112年全國手球錦標賽」U12女子組冠軍，將代表台灣參加2024瑞典哥德堡芭蒂利國際手球分齡錦標賽，卻礙於出賽經費高達新台幣200多萬元。

一卡通票證公司獲知消息先啟動贊助小選手們一卡通票卡支持義賣，隨後再捐出2021年東京奧運期間販售「Team Taiwan in 2021一卡通」公益專款，贊助43萬元出賽經費，助小選手們出國圓夢。

一卡通公司日前也專程前往東光國小當面鼓勵小選手們。東光國小校長柯惠玲感謝一卡通公司與各界善心人士愛心支持，也鼓勵選手們時時懷抱感恩的心，培養行善利他精神。

一卡通公司代理董事長廖泰翔表示，身為在地企業，有機會藉此拋磚引玉，號召更多人一起加入，是非常好的善循環。希望大家都能成為台灣選手堅強後盾，給予更多精神上及實質上支持，讓台灣選手繼續在國際舞台上發光發熱。

連續2年奪冠的東光國小手球隊，先前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響無法出賽，小選手們為把握畢業前爲國爭光機會，在學校及家長會奔走申請政府補助及企業贊助外，小選手更自發性利用假日到各地擺攤義賣自籌經費。

2021年東京奧運期間，一卡通因網友敲碗連署推出「Team Taiwan in 2021一卡通」，獲各界熱烈支持，共售出3萬7600張。一卡通公司承諾捐出營收50%，共376萬元成立專款，資助基層學校或單位培訓運動選手之用。目前專款已全數執行完畢，3年來共資助包含高雄市共7縣市、47所學校及培訓單位，支持共48項體育項目經費。

COVID-19 一卡通 東京奧運 高雄市

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