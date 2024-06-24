4873人獲新北市長獎 侯友宜鼓勵學子：邁出腳步創造未來

新北市教育局今起連三天舉辦市長獎頒獎典禮，頒發高國中小畢業市長獎及特殊展能市長獎，共有4873位學生獲獎。典禮也由各學制10位在學表現優異、特殊展能學生代表領獎。新北市長侯友宜今致詞鼓勵學子，持續保持對知識的渴求，勇於面對挑戰，並邁出腳步創造自己未來，相信自己會更好，且明天比昨日更好。

教育局說，今年市長獎頒獎除表揚得獎學生外，第二天合併舉辦適性生涯技藝領航頒獎典禮，頒發國中技藝競賽前6名學生，鼓勵所有學生能在體育、技能、藝術或科學及創作等方面都能培養長才。

新莊高中柯智薰熱衷資訊科技，在全國大專校院資訊應用服務創新競賽榮獲高中職組第一名、教育開放資料組第三名，也曾與全國大學生、研究生及公司企業同場較勁，獲得銀牌與特別獎；此外，柯還在第十八屆軟體工程研討會、TANET台灣網際網路研討會、NCS全國計算機會議中發表共三篇論文，並已透過特殊選才錄取逢甲大學資訊工程，現為無人機專案負責人。

石碇高中李芷均在學期間主動參與智慧鐵人創意競賽、2022GICS資安女婕思、學科能力競賽等大小賽事，更代表學校參與國際FRC機器人大賽，讓石碇高中FRC團隊代表進軍休士頓決賽，並獲得全明星新秀獎殊榮，經特殊選才錄取國立宜蘭大學生物電機系。